Sakaryaspor, Altay'ı tek golle devirdi! – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Sakaryaspor, Altay'ı tek golle devirdi!

    Sakaryaspor, Altay'ı tek golle devirdi!

    2.Lig 'da haftanın önemli mücadelesinde Sakaryaspor, lider Altay'ı 'in tek golüyle devirdi ve önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

    Puanını 47 yapan Sakaryaspor 5. sıraya yerleşti. Altay ise 50 puanda 1. sırada yer aldı.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:07
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