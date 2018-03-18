Sakaryaspor, Altay'ı tek golle devirdi!
TFF 2.Lig Beyaz Grup'da haftanın önemli mücadelesinde Sakaryaspor, lider Altay'ı Batuhan Karadeniz'in tek golüyle devirdi ve önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
Puanını 47 yapan Sakaryaspor 5. sıraya yerleşti. Altay ise 50 puanda 1. sırada yer aldı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:07
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
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