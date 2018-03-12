Bölük nefes aldı – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Bölük nefes aldı

    Bölük nefes aldı

    Play-Off mücadelesi veren Kızılcabölükspor, Tekirdağ’ı konuk ettiği maçta Melih’in golüyle 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılılar puanını 43’e yükselterek iddiasını sürdürdü

    3. Lig 3'üncü Grup'ta son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarını üzen Kızılcabölükspor, Tekirdağspor'u konuk etti. Kızılcabölük Semt Sahası'nda oynanan karşılaşmada 18'inci dakikada ev sahibi ekip Melih'in golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken, ikinci yarıda gol yollarında iki ekip de başarısız oldu. İlk yarıda golünü atan Melih, 78'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 1-0'lık galibiyetle 3 haftalık özlemini dindiren sarı-kırmızılılar, puanını 43'e çıkararak, Play-Off hattındaki yerini korudu. 20 puanda kalan Tekirdağ ise ligin dibine demir attı.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:04
    Etiketler:
    TFF
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