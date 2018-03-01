Bucaspor'da eksikler can sıkıyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Play-Off hesapları yapan İnegölspor'u konuk edecek Bucaspor'da kanat oyuncu sıkıntısı yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde sağ kanatta görev yapan İbrahim Şirin'in cezası yüzünden oynayamayacak olması teknik heyeti sıkıntıya sokarken, sol kanat Abdullah Balıkuv'un da gribe yakalandığı bildirildi. Tedavisine başlanan Abdullah'ın maça yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Teknik direktör Aytekin Sümbül, şartlar ne olursa olsun İnegölspor'u yenerek alt sıralardan uzaklaşacaklarını söyledi. Sümbül, "İbrahim bizim için çok önemli bir futbolcu. Ancak ben takımıma güveniyorum. İnegöl karşısında taraftarımızın da desteği ile en iyi şekilde mücadele edeceğiz" dedi.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:05
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Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Toplam 3
Yorum
seçme hakemlerle fb-göztepe sivas-gs kasımpaşa-gs maçları mağlup veya berabere iken 6 dakika uzadı.Akhisar gs maçında korner bile atılmadı okan hep türibüne
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Beşiktaş'ta şarkı krizi!
Toplam 12
Yorum
BEŞİKTAŞ futbolcuları motive etmek içindir belkide ? dövüşçüler kendi müziğini seçer ya hani ? saçma olan senin düşüncen...
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Ali Koç iki isimle anlaştı! Seçimi kazanması halinde...
Toplam 10
Yorum
Aykut Kraldır. Kimi bitirdi mesela. Hangisi iyi oyuncuydu da Aykut bitirdi. Aksine gençleri bile kazanmaya çalışıyor. Bu bile cesaret.
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