Bucaspor'da eksikler can sıkıyor – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    'da eksikler can sıkıyor

    Bucaspor'da eksikler can sıkıyor

    2'nci Lig 'ta pazar günü Play-Off hesapları yapan İnegölspor'u konuk edecek 'da kanat oyuncu sıkıntısı yaşanıyor.

    Sarı-lacivertlilerde sağ kanatta görev yapan İbrahim Şirin'in cezası yüzünden oynayamayacak olması teknik heyeti sıkıntıya sokarken, sol kanat Abdullah Balıkuv'un da gribe yakalandığı bildirildi. Tedavisine başlanan Abdullah'ın maça yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Teknik direktör Aytekin Sümbül, şartlar ne olursa olsun İnegölspor'u yenerek alt sıralardan uzaklaşacaklarını söyledi. Sümbül, "İbrahim bizim için çok önemli bir futbolcu. Ancak ben takımıma güveniyorum. İnegöl karşısında taraftarımızın da desteği ile en iyi şekilde mücadele edeceğiz" dedi.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:05
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