Altay'a büyük övgü
URFASPOR'A UYARI!
Karagümrük'e mağlup olan Ş.Urfa'da teknik direktör Ali Tandoğan'dan öğrencilerine uyarı... Oyuncularından daha dikkatli olmaları isteyen Tandoğan, "Artık puan kaybına tahammülümüz yok" sözlerini sarfetti.
?TATANGALAR RAKİPSİZ
Haftayı Pendik zaferiyle kapatan Sakarya, taraftarı önündeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Hacettepe ile evinde yenilmeyen iki takımdan biri olan Sakarya, hız kesmeden Gümüşhane maçının hazırlıklarına başladı.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:07
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Dilmen: Eğer 45 bin olmazsa...
Toplam 7
Yorum
Gsli Bu yıl izlediğim en atak ve olumlu Fener vardı sahada.Umarım devam ederler de ligimiz italyaya(full Defans) dönmez.Onlarda seyirci kalmadı
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Volkan Demirel: Taraftardan rica ediyorum...
Toplam 1
Yorum
gırmancı hakeme ettıgın kufurden dolayı tff ceza verebılecek mı gorecez bakalım tffyi
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Ava giden avlandı!
Toplam 4
Yorum
M.FATİH ne av oldu ama...başakşehir sahadan silindi..kaçanlar gol olsaydı eh tam bir hezimet.
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