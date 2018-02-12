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    12 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Altay'a büyük övgü

    Altay'a büyük övgü
    Altay İsmet Taşdemir'den öğrencilerine övgü... Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Nazilli'yi iyi bir oyunla devirdiklerini söyleyen Taşdemir, "Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı" ifadelerini kullandı.

    URFASPOR'A UYARI!
    Karagümrük'e mağlup olan Ş.Urfa'da teknik direktör Ali Tandoğan'dan öğrencilerine uyarı... Oyuncularından daha dikkatli olmaları isteyen Tandoğan, "Artık puan kaybına tahammülümüz yok" sözlerini sarfetti.

    ?TATANGALAR RAKİPSİZ
    Haftayı Pendik zaferiyle kapatan Sakarya, taraftarı önündeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Hacettepe ile evinde yenilmeyen iki takımdan biri olan Sakarya, hız kesmeden maçının hazırlıklarına başladı.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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