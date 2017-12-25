Nazilli Belediyespor'da kongre kararı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını düşme hattında bitiren ve devre arası başlar başlamaz 11 futbolcusuyla yollarını ayıran Nazilli Belediyespor, genel kurul kararı aldı.
Başkan Erdoğan Eker, 12-19 Ocak 2018 tarihlerinde kongreye gideceklerini açıkladı. Eker, "Nazilli Belyediyespor'daki görevimi tamamladım. Bu kulübe hizmet edecek herkesi desteklerim" diye konuştu.
Nazilli Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık'ın yeni başkan adayını belirmesi bekleniyor. Eker, sezon içinde istifa kararı almasına rağmen Alıcık'ın isteğiyle görevini sürdürmüştü.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:50
-
Beşiktaş'ı böyle sallayacak...
Toplam 1
Yorum
desert eagle hey zlatan! come to beşiktaş!!!!!!
-
Fenerbahçe'de bavullar toplanıyor
Toplam 5
Yorum
BOBMARLEY RAHMİ TAKIMI SİLBAŞTAN YAPMADIĞIN SÜRECE ALEMİ CİHAN GELSE BU TAKIMDAN BİR İŞ ÇIKMAZ. ÖNCE AZİZİ YILDIRM DAN BAŞLANACAK YOKSA OLMAZ BÖYLE OLMAZZZZ
-
Maicon'un golü dünya basınını salladı!
Toplam 6
Yorum
arslan hep terimin sayesinde bunlar futbolcular hayat buldu tudor olsa ikinci yarı çıkarmıştı maiconu.
Nazilli Belediyespor'da kongre kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.