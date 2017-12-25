 Nazilli Belediyespor'da kongre kararı – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    'da kongre kararı

    Nazilli Belediyespor'da kongre kararı

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını düşme hattında bitiren ve devre arası başlar başlamaz 11 futbolcusuyla yollarını ayıran , genel kurul kararı aldı.

    Başkan Erdoğan Eker, 12-19 Ocak 2018 tarihlerinde kongreye gideceklerini açıkladı. Eker, "Nazilli Belyediyespor'daki görevimi tamamladım. Bu kulübe hizmet edecek herkesi desteklerim" diye konuştu.

    Nazilli Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık'ın yeni başkan adayını belirmesi bekleniyor. Eker, sezon içinde istifa kararı almasına rağmen Alıcık'ın isteğiyle görevini sürdürmüştü.

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:50
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