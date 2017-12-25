Nazilli Belediyespor'da kongre kararı

Başkan Erdoğan Eker, 12-19 Ocak 2018 tarihlerinde kongreye gideceklerini açıkladı. Eker, "Nazilli Belyediyespor'daki görevimi tamamladım. Bu kulübe hizmet edecek herkesi desteklerim" diye konuştu.



Nazilli Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık'ın yeni başkan adayını belirmesi bekleniyor. Eker, sezon içinde istifa kararı almasına rağmen Alıcık'ın isteğiyle görevini sürdürmüştü.