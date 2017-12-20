 Nazilli Belediyespor'da transfer harekatı başladı – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    'da transfer harekatı başladı

    Nazilli Belediyespor'da transfer harekatı başladı

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme potasında tamamlayan , ara transfer harekatına başladı.

    İkinci devreye güçlü bir kadroyla girmek isteyen , Niğde Belediyespor'dan kaleci Metin Uçar, Seçkin Getbay ve Mehmet Gürkan Öztürk'ün yanı sıra, Karşıyaka'dan Can Erdem'i transfer etmek için düğmeye bastı. Kurmayların Metin ve Seçkin ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı vurgulandı. Metin ve Seçkin, sezonun ilk yarısında Niğde Belediyespor formasını 17 maçta da terletip istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.


    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:36
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