Nazilli Belediyespor'da transfer harekatı başladı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme potasında tamamlayan Nazilli Belediyespor, ara transfer harekatına başladı.
İkinci devreye güçlü bir kadroyla girmek isteyen Nazilli Belediyespor, Niğde Belediyespor'dan kaleci Metin Uçar, Seçkin Getbay ve Mehmet Gürkan Öztürk'ün yanı sıra, Karşıyaka'dan Can Erdem'i transfer etmek için düğmeye bastı. Kurmayların Metin ve Seçkin ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı vurgulandı. Metin ve Seçkin, sezonun ilk yarısında Niğde Belediyespor formasını 17 maçta da terletip istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:36
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 26
Yorum
Gerçekler bir gün ortaya acıacı çıkar Terim gelmek için can attığını çok belli ediyor...teklif alması falan blöf...gs divanında isteyen yok...çünkü gs nasıl kupa aldığını biliyor
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Talisca pazarlığı kızıştı!
Toplam 1
Yorum
bjk advers TALİSCA ayarı belli olmayan standartı çok değişen taraftarı çok kızdırabilecekte ve kendisine hayran bırakacak mest edecekte bir futbolcu
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Ümit Özat, G.Saray'dan o ismi istedi
Toplam 4
Yorum
eko hemen verin 2 mtre yanındaki adama top atamayan her mmaç hata yapan adamın neişi var gs de
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