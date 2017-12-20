 Menemen Belediyespor'da Eren de yolcu – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    'da Eren de yolcu

    <a href="/index/menemen-belediyespor?id=c8464710-b2f0-44ad-b7ce-6c44e7c8d057" class="" rel="tag">Menemen Belediyespor</a>'da Eren de yolcu

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 38 puan ve averajla lider tamamlayan 'da transfer çalışmaları sürüyor.

    Bugsaşspor'dan golcü Yıldıray Koçal ile prensipte anlaşan, mevcut kadrosundan Gökhan Ünal ve Hasan Ülker'le yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamayan Eren Açıkgöz'ün de takımdan ayrılacağı öğrenildi.

    Sezon başında Konya Anadolu Selçukspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği bildirildi. Menemen'de sadece 7 maça çıkan Eren, 90 dakika sahada kalamadı. İzmir ekibi, dış transferde Niğde Belediyespor'dan golcü Ömer Yıldız ve Bugsaşspor'dan orta saha Ömer Bozan'la da ilgileniyor.


    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:31
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