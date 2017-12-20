Bugsaşspor'dan golcü Yıldıray Koçal ile prensipte anlaşan, mevcut kadrosundan Gökhan Ünal ve Hasan Ülker'le yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamayan Eren Açıkgöz'ün de takımdan ayrılacağı öğrenildi.



Sezon başında Konya Anadolu Selçukspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği bildirildi. Menemen'de sadece 7 maça çıkan Eren, 90 dakika sahada kalamadı. İzmir ekibi, dış transferde Niğde Belediyespor'dan golcü Ömer Yıldız ve Bugsaşspor'dan orta saha Ömer Bozan'la da ilgileniyor.





