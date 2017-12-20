Menemen Belediyespor'da Eren de yolcu
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 38 puan ve averajla lider tamamlayan Menemen Belediyespor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Bugsaşspor'dan golcü Yıldıray Koçal ile prensipte anlaşan, mevcut kadrosundan Gökhan Ünal ve Hasan Ülker'le yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamayan Eren Açıkgöz'ün de takımdan ayrılacağı öğrenildi.
Sezon başında Konya Anadolu Selçukspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği bildirildi. Menemen'de sadece 7 maça çıkan Eren, 90 dakika sahada kalamadı. İzmir ekibi, dış transferde Niğde Belediyespor'dan golcü Ömer Yıldız ve Bugsaşspor'dan orta saha Ömer Bozan'la da ilgileniyor.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:31
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Ünal Aysal'dan flaş hamle!
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ÇET BENCE ÜNAL AYSAL HİÇ GELMESİN GİDERKEN GALATASARAYA EN BÜYÜK KÖTÜLÜĞÜ YAPIP GİTMİŞTİR.KENDİ EGOSU YÜZÜNDEN GALATASARAYA ZARAR VERMİŞTİR.
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''Rahatsız oldum''
Toplam 3
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gs yediniz galatasarayimizi,keske kimse satin alsada sizlerden kurtulsak,hicbirinize inanmiyorum,gercek galatasaraylilar tribundedir
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