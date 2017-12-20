Fethiyespor umduğunu bulamadı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son haftasında deplasmanda Bugsaşsspor'a 3-0 yenilerek devre arasına moralsiz giren Fethiyespor, geride kalan 17 haftada beklenen performansı sahaya yansıtamadı.
Ligin ilk yarısında yalnızca Hacettepe, Ottocool Karagümrük ve Silivrispor'u yenen Muğla ekibi, 6 beraberlik ve 8 yenilgiyle 15 puan topladı. Deplasmanda ise hiç galibiyet alamayan Fethiyespor, 15 gol atıp 25 gol yedi.
Fethiyespor, teknik direktör konusunda da istikrarı yakalayamadı. Sezona Eser Kardeşler'le başlayan, bu dönemin yalnız 1 hafta sürmesinin ardından Hüsnü Özkara ile yoluna devam eden lacivert-beyazlılar son olarak tecrübeli çalıştırıcı Levent Eriş'le anlaştı. Eriş'le de henüz çıkış yakalayaman Fethiyespor ilk devreyi düşme hattının 4 puan önünde 14'üncü sırada tamamladı. Levent Eriş, ikinci yarıda toparlanacaklarını belirterek camiaya umut verdi.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:47
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Liderlik ateşi bacayı sardı
Toplam 3
Yorum
KADIKÖY BOGASI ZAMANINDA İLK YARIYI 1 PUAN ÖNDE BİTİRDİK ÜSTELİK 2. YARI BÜTÜN DERBİLERİ KAZANDIK TAKIM KURŞUNLANDI,ÖZGÜR YANKAYADA 4.YILDIZIMIZI ÇALDI
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'Karabük maçı çok önemli'
Toplam 1
Yorum
ged 61 gerçekten çok önemli maç ama hoca da ndoye inadından kurtulması gerekiyor..resmen bir kişi eksik oynuyoruz...
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2010-11 ruhu
Toplam 8
Yorum
TS61 2011 de Trabzonspor 3 : 2 Fenerbahçe, Ts bir de penaltı kaçırdı onu atsaydı şampiyondu
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