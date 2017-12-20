 Fethiyespor umduğunu bulamadı – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    umduğunu bulamadı

    Fethiyespor umduğunu bulamadı

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son haftasında deplasmanda Bugsaşsspor'a 3-0 yenilerek devre arasına moralsiz giren , geride kalan 17 haftada beklenen performansı sahaya yansıtamadı.

    Ligin ilk yarısında yalnızca Hacettepe, Ottocool Karagümrük ve Silivrispor'u yenen Muğla ekibi, 6 beraberlik ve 8 yenilgiyle 15 puan topladı. Deplasmanda ise hiç galibiyet alamayan , 15 gol atıp 25 gol yedi.

    Fethiyespor, teknik direktör konusunda da istikrarı yakalayamadı. Sezona Eser Kardeşler'le başlayan, bu dönemin yalnız 1 hafta sürmesinin ardından Hüsnü Özkara ile yoluna devam eden lacivert-beyazlılar son olarak tecrübeli çalıştırıcı Levent Eriş'le anlaştı. Eriş'le de henüz çıkış yakalayaman Fethiyespor ilk devreyi düşme hattının 4 puan önünde 14'üncü sırada tamamladı. Levent Eriş, ikinci yarıda toparlanacaklarını belirterek camiaya umut verdi.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:47
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