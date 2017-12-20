Fethiyespor umduğunu bulamadı

Ligin ilk yarısında yalnızca Hacettepe, Ottocool Karagümrük ve Silivrispor'u yenen Muğla ekibi, 6 beraberlik ve 8 yenilgiyle 15 puan topladı. Deplasmanda ise hiç galibiyet alamayan Fethiyespor, 15 gol atıp 25 gol yedi.



Fethiyespor, teknik direktör konusunda da istikrarı yakalayamadı. Sezona Eser Kardeşler'le başlayan, bu dönemin yalnız 1 hafta sürmesinin ardından Hüsnü Özkara ile yoluna devam eden lacivert-beyazlılar son olarak tecrübeli çalıştırıcı Levent Eriş'le anlaştı. Eriş'le de henüz çıkış yakalayaman Fethiyespor ilk devreyi düşme hattının 4 puan önünde 14'üncü sırada tamamladı. Levent Eriş, ikinci yarıda toparlanacaklarını belirterek camiaya umut verdi.