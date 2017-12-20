Diyarbekirspor pür neşe

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan ve ligin ilk yarısını 31 puanla ikinci sırada tamamlayan Diyarbekirspor'da moraller süper. Diyarbekirspor teknik direktörü Osman Özdemir, "Ligin ilk yarısını 31 puanla ikinci sırada tamamladık. Lig lideri ile puan farkımızı koruduk. Genel olarak ligin ilk yarsını iyi bir yerde tamamladık. Asıl hedefimiz ligin ikinci yarısıdır" dedi.