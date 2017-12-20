 Diyarbekirspor pür neşe – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Diyarbekirspor pür neşe

    Diyarbekirspor pür neşe
    TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan ve ligin ilk yarısını 31 puanla ikinci sırada tamamlayan Diyarbekirspor'da moraller süper. Diyarbekirspor teknik direktörü Osman Özdemir, "Ligin ilk yarısını 31 puanla ikinci sırada tamamladık. Lig lideri ile puan farkımızı koruduk. Genel olarak ligin ilk yarsını iyi bir yerde tamamladık. Asıl hedefimiz ligin ikinci yarısıdır" dedi.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:32
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Diyarbekirspor pür neşe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN