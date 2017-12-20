Bucaspor'a bir şok da Burak'tan
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 13 puan ve averajla düşme potasının tek basamak üzerinde tamamlayan Bucaspor'da golcü Burak Aydın da alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla kulübe ihtar çekti.
Bucaspor'da daha önce Emin, kaleci Mert, Emre Özkan, Ahmet, Murat, Sancar, Abdullah ve İlyas TFF'nin yolunu tutarken Burak'ın evrakı da kulübe ulaştı. Yönetimin devre arası kampı başlamadan önce bu 9 isimden takımda kalacak futbolculara paralarını yatıracağı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde ekim ayından bu yana kadro dışı kalan Mehmet İncebacak, Zafer Çevik ve Murat Akyüz'le ise yolları ayırması bekleniyor.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:18
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Aklı yabancıya kaydı!
Toplam 8
Yorum
gs galatasaray bizimdir,taraftarin ama bizi dinleyen yok,bu ne ya paralari harcayan biz,secime gelince onlar,FATIH TERIMI istiyoruz
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Emenike dönüyor!
Toplam 1
Yorum
HEEEH Bİ SEN EKSİKTİN.LUZUMSUZLAR DOLUYO YİNE LİGE
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 23
Yorum
bn terim taktik bilmezki üçlü oynat desin
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