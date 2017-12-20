Altay'da Töraydın'dan futbolculara övgü
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Gümüşhanespor'u deplasmanda yenerek ilk yarıyı rakibinden 4 puan geride ikinci sırada tamamlayan Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın, futbolcuları övdü.
Takımın ilk yarı boyunca inişli-çıkışlı bir performans ortaya koyduğunu söyleyen Töraydın, "Ancak rakipler de puan kaybetti. Son Gümüşhane maçında futbolcular gereken reaksiyonu gösterip iddiamızı kanıtladı. Saha içinde birbirlerini adeta kamçıladılar. İkinci yarıda bu çıkışı sürdürmeyi istiyoruz" dedi.
Ara transferde takviye yapılıp yapılmayacağıyla ilgili teknik direktör İsmet Taşdemir ile temas halinde olduklarını belirten Özden Töraydın, Süper Lig kulüplerinin gözdesi haline gelen Furkan için de, "Hem futbolcunun hem de kulübün menfaatine uygun bir teklif gelmesi durumunda değerlendiririz. Türkiye çapında yaptığımız spor okulu yapılanmasıyla 10 bin öğrenciye ulaştık. Altyapımızdan yeni Furkanlar çıkacak" diye konuştu. Altay, devre arası izninin ardından pazar günü Antalya'da kampa girecek.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:36
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G.Saray taraftarı açık ara Terim'i istiyor
Toplam 13
Yorum
ünal aysal fatih terim gelsin diyorlar bu terim değilmiydi ara için galatsarayı satıp gidip kader arkadaşı federasyon başkanıyla imza atan büyük başkan
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
ufuk Yildirim Demirören gitmeli!!!!!!!! Türk futboluna cok zarari var!!! Fatih Terim Galatasaraya gerlsin isterim!!!!!
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
FATİH TERİM BEN BEN GALATASARAYA GELMEYCEM 4 5 MAC YENİLİNCE KÜFÜR EDELER TARAFTARIN SÜTÜ BOZUK NOKTA DEFTER KAPANDI
Altay'da Töraydın'dan futbolculara övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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