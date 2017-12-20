 Altay revizyon sesleri – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Altay revizyon sesleri

    Altay revizyon sesleri
    Gümüşhanespor'u deplasmanda 2-0 yenerek ilk yarıyı 2. sırada tamamlayan Altay'da kalacak- gidecek futbolcular için gözler teknik direktör İsmet Taşdemir'e çevrildi. Taşdemir, bu hafta içinde takımla ilgili rapor verecek. Transfer yasağını kaldırmak için 700 bin TL civarında eski borç ödemesi yapması gereken siyah-beyazlılarda devre arasında takviye konusu da yönetimde görüşülecek.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:36
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