Altay revizyon sesleri

Gümüşhanespor'u deplasmanda 2-0 yenerek ilk yarıyı 2. sırada tamamlayan Altay'da kalacak- gidecek futbolcular için gözler teknik direktör İsmet Taşdemir'e çevrildi. Taşdemir, bu hafta içinde takımla ilgili rapor verecek. Transfer yasağını kaldırmak için 700 bin TL civarında eski borç ödemesi yapması gereken siyah-beyazlılarda devre arasında takviye konusu da yönetimde görüşülecek.