Bucaspor'da 'TFF' kuyruğu

Daha önce kaleci Mert, Emin, Ahmet ve İlyas, kulübe TFF yoluyla ihtarname gönderirken şimdi de Sancar, Abdullah, Emre Özkan ve Murat'ın evrakı yönetime ulaştı.



Futbolcuların geçen sezondan da alacakları olduğu bildirildi. Şu ana kadar 8 oyuncusu TFF'ye giden Bucaspor'da diğer futbolcuların da sırada olduğu öğrenildi. Başkan Ahmet Doğan, futbolcuların ihtarname çekmesinin doğal olduğunu söyledi. Doğan, "Öncelikle takımda kalacak ve gidecekleri belirleyeceğiz. Bunu netleştirdikten sonra yönetim olarak zaten gerekeni yaparız" diye konuştu.