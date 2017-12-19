 Bucaspor'da 'TFF' kuyruğu – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'da 'TFF' kuyruğu

    Bucaspor'da 'TFF' kuyruğu

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Etimesgut Belediyespor'a deplasmanda 3-0 yenilerek ilk yarıyı düşme potasının bir basamak üzerinde bitiren 'da 4 futbolcu daha alacakları için Futbol Federasyonu'nun yolunu tuttu.

    Daha önce kaleci Mert, Emin, Ahmet ve İlyas, kulübe TFF yoluyla ihtarname gönderirken şimdi de Sancar, Abdullah, Emre Özkan ve Murat'ın evrakı yönetime ulaştı.

    Futbolcuların geçen sezondan da alacakları olduğu bildirildi. Şu ana kadar 8 oyuncusu TFF'ye giden 'da diğer futbolcuların da sırada olduğu öğrenildi. Başkan Ahmet Doğan, futbolcuların ihtarname çekmesinin doğal olduğunu söyledi. Doğan, "Öncelikle takımda kalacak ve gidecekleri belirleyeceğiz. Bunu netleştirdikten sonra yönetim olarak zaten gerekeni yaparız" diye konuştu.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bucaspor'da 'TFF' kuyruğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN