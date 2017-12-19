Bucaspor'da 'TFF' kuyruğu
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Etimesgut Belediyespor'a deplasmanda 3-0 yenilerek ilk yarıyı düşme potasının bir basamak üzerinde bitiren Bucaspor'da 4 futbolcu daha alacakları için Futbol Federasyonu'nun yolunu tuttu.
Daha önce kaleci Mert, Emin, Ahmet ve İlyas, kulübe TFF yoluyla ihtarname gönderirken şimdi de Sancar, Abdullah, Emre Özkan ve Murat'ın evrakı yönetime ulaştı.
Futbolcuların geçen sezondan da alacakları olduğu bildirildi. Şu ana kadar 8 oyuncusu TFF'ye giden Bucaspor'da diğer futbolcuların da sırada olduğu öğrenildi. Başkan Ahmet Doğan, futbolcuların ihtarname çekmesinin doğal olduğunu söyledi. Doğan, "Öncelikle takımda kalacak ve gidecekleri belirleyeceğiz. Bunu netleştirdikten sonra yönetim olarak zaten gerekeni yaparız" diye konuştu.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 12:06
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Bucaspor'da 'TFF' kuyruğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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