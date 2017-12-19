Amed Sportif Faaliyetler geçmişini aratıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, bu sezonun ilk yarı performansıyla geçmiş yıllarının çok uzağında kaldı.

Sezonun ilk yarısını 20 puanla 11. sırada tamamlayan yeşil kırmızılı beyazlı takım, 17 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filleri 24 kez havalandıran Diyarbakır temsilcisi, kalesinde ise 25 gol gördü. İlk yarıda oynadığı 17 maçın 9'nu sahasında yapan Amed Sportif Faaliyetler, bu müsabakalarda büyük puan kayıpları yaşadı. Evinde oynadığı 9 maçta sadece 2 galibiyet alan yeşil kırmızılı beyazlı takım, 4 beraberlik ve 3 yenilgi ile tam 17 puan kaybetti. Kendi sahasında rakip ağları tam 10 kez havalandıran Amed Sportif Faaliyetler, kalesinde ise 12 gol gördü.



Amed Sportif Faaliyetlerin ilk yarıdaki performansı, geçen sezonun ilk yarısının çok uzağında kaldı. Geçen sezon hem Ziraat Türkiye Kupasında hem de ligde önemli başarılara imza atan yeşil kırmızılı beyazlı takım, 2016-2017 sezonunun ilk yarısını 31 puanla ikinci sırada tamamlamıştı. Amed Sportif Faaliyetler, bu sezon liderin 18 ve play off potası olan 5'incinin de 12 puan gerisinde kaldı.