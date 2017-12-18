TFF 2. Lig'de ilk yarı heyecanı tamamlandı
Sezon sonunda toplam 3 takımın TFF 1. Lig'de yükseleceği 2. Lig'de ilk yarının ardından Beyaz Grup'ta Gümüşhanespor, Kırmızı Grup'ta ise averajla Menemen Belediyespor zirvede yer aldı.
Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 18'er takımın mücadele ettiği TFF 2. Lig'de ilk devre heyecanı tamamlandı. Gruplarını lider bitirecek takımların doğrudan TFF 1. Lig'e yükseleceği, lideri takip eden dörder takımın play-off oynayacağı ligde, son 3 sırada yer alacaklar ise TFF 3. Lig'e düşecek.
Play-off'tan 1 ekibin daha TFF 1. Lig'e çıkacağı TFF 2. Lig'de kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakacak iki ekip play-off finalinde karşılaşacak.
Beyaz Grup'ta Karşıyaka, Kırmızı Grup'ta ise Bucaspor, Kocaeli Birlikspor ile Mersin İdmanyurdu'na Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu ve FIFA'dan çeşitli puan silme cezaları uygulandı.
BEYAZ GRUP
Gümüşhanespor'un 36 puanla lider tamamladığı Beyaz Grup'ta, Gümüşhane ekibini 32'şer puanlı Altay ile Bandırmaspor, 31 puana sahip BUGSAŞ Spor ile 30'ar puanlı Sakaryaspor ve Şanlıurfaspor izledi.
Grupta eksi 6 ceza puanı bulunan 11 puanlı Karşıyaka, 10 puana sahip Nazilli Belediyespor ve 8 puanlı Silivrispor düşme hattında bulunuyor.
İlk yarıda Gümüşhanespor 11, Altay, Bandırmaspor ve Şanlıurfaspor ise ikişer hafta liderlik koltuğunu ele geçirdi.
KIRMIZI GRUP
Toplam 4 takımın 38'er puana sahip olduğu Kırmızı Grup'ta ise ilk 4 sırada averajla Menemen Belediyespor, Sivas Belediyespor, Hatayspor ve Afjet Afyonspor yer aldı. Bu 4 takımı 32'er puana sahip Keçiörengücü ile Sancaktepe Belediyespor izledi.
Bucaspor'la 13 puana sahip Tuzlaspor'un averajla düşme hattında tamamladığı ilk yarıda eksi 3 puan cezası alan ve 5 puana sahip Kocaeli Birlikspor 17. sırada yer alırken eksi 9 puan cezası bulunan Mersin İdmanyurdu ise eksi 6 puanla son sırada yer aldı.
Menemen Belediyespor'un 8 hafta ilk sırada tamamladığı ligde Keçiörengücü 6, Hatayspor 2 ve Amed Sportif Faaliyetler de 1 hafa zirvede kendilerine yer buldu.
EN GOLCÜ TAKIMLAR
Toplam 824 golün atıldığı TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta takımlar 430 gol atarken, Beyaz Grup'ta gol sayısı 394'te kaldı.
Kırmızı Grup'ta 43 gol atan Keçiörengücü ile 38 gollü Menemen Belediyespor en golcü, Kırmızı Grup'ta 10 golü bulunan Mersin İdmanyurdu ile Beyaz Grup'ta 11 gollü Nazilli Belediyespor en az gol atan takımlar oldular.
EN GOLCÜ FUTBOLCU
Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor'la 16 gole ulaşan Samed Ali Kaya en golcü isim konumunda bulunuyor.
Beyaz Grup'ta Menemen Belediyespor evinde çıktığı 9 maçı da kayıpsız geçen tek takım olurken, Hatayspor iç sahada hiç gol yemedi. Kırmızı Grup ekipleri Tokatspor ve Mersin İdmanyurdu'nun deplasman galibiyeti bulunmazken, Sivas Belediyespor dış sahada hiç yenilmedi.
2017-2018 İLK DEVRE RAPORU
|Beyaz Grup
|Kırmızı Grup
|En az galip gelen
|Silivrispor (1)
|Mersin İdmanyurdu (1)
|En fazla galip gelen
|Gümüşhanespor (11)
|Menemen Belediyespor, Hatayspor (12)
|En fazla berabere kalan
|Karşıyaka (8)
|Tokatspor (6)
|En az berabere kalan
|Ottocool Karagümrük, Bandırmaspor (2)
|Mersin İdmanyurdu (0)
|En fazla yenilen
|Nazilli Belediyespor, Silivrispor (11)
|Mersin İdmanyurdu (16)
|En az yenilen
|Gümüşhanespor, Altay, Sakaryaspor, Hacettepe (3)
|Sivas Belediyespor, Afjet Afyonspor (1)
|En fazla gol atan
|Gümüşhanespor (33)
|Keçirörengücü (43)
|En az gol atan
|Nazilli Belediyespor (11)
|Mersin İdmanyurdu (10)
|En fazla gol yiyen
|Nazilli Belediyespor (33)
|Mersin İdmanyurdu (62)
|En az gol yiyen
|Hacettepe (13)
|Hatayspor, Sivas Belediyespor (8)
|Kendi sahasında en başarılı
|Gümüşhanespor (22 puan)
|Menemen Belediyespor (27 puan)
|Kendi sahasında en başarısız
|Silivrispor (3 puan)
|Mersin İdmanyurdu (3 puan)
|Kendi sahasında en fazla galip gelen
|Gümüşhanespor (7)
|Menemen Belediyespor (9)
|Kendi sahasında en az galip gelen
|Silivrispor (0)
|Kocaeli Birlikspor, Mersin İdmanyurdu (1)
|Kendi sahasında en fazla berabere kalan
|Hacettepe (6)
|İnegölspor, Tokatspor, Amed Sportif Faaliyetler (4)
|Kendi sahasında en az berabere kalan
|Gümüşhanespor, Şanlıurfaspor, Karagümrük, Nazilli Belediyespor (1)
|Menemen Belediyespor, Sivas Belediyespor, Eyüpspor, Mersin İdmanyurdu (0)
|Kendi sahasında en fazla yenilen
|Silivrispor (6)
|Kocaeli Birlikspor, Mersin İdmanyurdu (7)
|Kendi sahasında en az yenilen
|Sakaryaspor, Hacettepe (0)
|Menemen Belediyespor, Hatayspor, Afjet Afyonspor (0)
|Kendi sahasında en fazla gol atan
|Gümüşhanespor (22)
|Menemen Belediyespor (28)
|Kendi sahasında en az gol atan
|Silivrispor (5)
|Mersin İdmanyurdu (4)
|Kendi sahasında en fazla gol yiyen
|Nazilli Belediyespor (18)
|Mersin İdmanyurdu (24)
|Kendi sahasında en az gol yiyen
|Hacettepe (4)
|Hatayspor (0)
|Deplasmanda en başarılı
|Altay (15)
|Afjet Afyonspor (18)
|Deplasmanda en başarısız
|Kahramanmaraşspor, Nazilli Belediyespor, Fethiyespor (3 puan)
|Mersin İdmanyurdu, Tuzlaspor (0)
|Deplasmanda en fazla galip gelen
|Altay, Gümüşhanespor, Hacettepe, Bandırmaspor (4)
|Afjet Afyonspor, Keçiörengücü, Hatayspor (5)
|Deplasmanda en az galip gelen
|Kahramanmaraşspor, Nazilli Belediyespor, Fethiyespor (0)
|Tuzlaspor, Mersin İdmanyurdu (0)
|Deplasmanda en fazla berabere kalan
|Konya Anadolu Selçukspor, Karşıyaka (4)
|Sivas Belediyespor (5)
|Deplasmanda en az berabere kalan
|Bandırmaspor (0)
|Kastamonuspor 1966, Tuzlaspor, Mersin İdmanyurdu (0)
|Deplasmanda en fazla yenilen
|Ottocool Karagümrük (7)
|Tuzlaspor, Mersin İdmanyurdu (9)
|Deplasmanda en az yenilen
|Altay, Gümüşhanespor (2)
|Sivas Belediyespor (0)
|Deplasmanda en fazla gol atan
|Hacettepe (18)
|Keçiörengücü (18)
|Deplasmanda en az gol atan
|Kipaş Kahramanmaraşspor (3)
|Tuzlaspor (3)
|Deplasmanda en fazla gol yiyen
|Fethiyespor (18)
|Mersin İdmanyurdu (38)
|Deplasmanda en az gol yiyen
|Gümüşhanespor (7)
|Sivas Belediyespor (5)
Not: Puan silme cezaları alan ekiplerin cezaları sezon raporu değerlendirmesinde hesaba katılmamıştır.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:24
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
TFF 2. Lig'de ilk yarı heyecanı tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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