TFF 2. Lig'de ilk yarı heyecanı tamamlandı

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 18'er takımın mücadele ettiği TFF 2. Lig'de ilk devre heyecanı tamamlandı. Gruplarını lider bitirecek takımların doğrudan TFF 1. Lig'e yükseleceği, lideri takip eden dörder takımın play-off oynayacağı ligde, son 3 sırada yer alacaklar ise TFF 3. Lig'e düşecek.

Play-off'tan 1 ekibin daha TFF 1. Lig'e çıkacağı TFF 2. Lig'de kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakacak iki ekip play-off finalinde karşılaşacak.

Beyaz Grup'ta Karşıyaka, Kırmızı Grup'ta ise Bucaspor, Kocaeli Birlikspor ile Mersin İdmanyurdu'na Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu ve FIFA'dan çeşitli puan silme cezaları uygulandı.

BEYAZ GRUP

Gümüşhanespor'un 36 puanla lider tamamladığı Beyaz Grup'ta, Gümüşhane ekibini 32'şer puanlı Altay ile Bandırmaspor, 31 puana sahip BUGSAŞ Spor ile 30'ar puanlı Sakaryaspor ve Şanlıurfaspor izledi.

Grupta eksi 6 ceza puanı bulunan 11 puanlı Karşıyaka, 10 puana sahip Nazilli Belediyespor ve 8 puanlı Silivrispor düşme hattında bulunuyor.

İlk yarıda Gümüşhanespor 11, Altay, Bandırmaspor ve Şanlıurfaspor ise ikişer hafta liderlik koltuğunu ele geçirdi.

KIRMIZI GRUP

Toplam 4 takımın 38'er puana sahip olduğu Kırmızı Grup'ta ise ilk 4 sırada averajla Menemen Belediyespor, Sivas Belediyespor, Hatayspor ve Afjet Afyonspor yer aldı. Bu 4 takımı 32'er puana sahip Keçiörengücü ile Sancaktepe Belediyespor izledi.

Bucaspor'la 13 puana sahip Tuzlaspor'un averajla düşme hattında tamamladığı ilk yarıda eksi 3 puan cezası alan ve 5 puana sahip Kocaeli Birlikspor 17. sırada yer alırken eksi 9 puan cezası bulunan Mersin İdmanyurdu ise eksi 6 puanla son sırada yer aldı.

Menemen Belediyespor'un 8 hafta ilk sırada tamamladığı ligde Keçiörengücü 6, Hatayspor 2 ve Amed Sportif Faaliyetler de 1 hafa zirvede kendilerine yer buldu.

EN GOLCÜ TAKIMLAR

Toplam 824 golün atıldığı TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta takımlar 430 gol atarken, Beyaz Grup'ta gol sayısı 394'te kaldı.

Kırmızı Grup'ta 43 gol atan Keçiörengücü ile 38 gollü Menemen Belediyespor en golcü, Kırmızı Grup'ta 10 golü bulunan Mersin İdmanyurdu ile Beyaz Grup'ta 11 gollü Nazilli Belediyespor en az gol atan takımlar oldular.

EN GOLCÜ FUTBOLCU

Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor'la 16 gole ulaşan Samed Ali Kaya en golcü isim konumunda bulunuyor.

Beyaz Grup'ta Menemen Belediyespor evinde çıktığı 9 maçı da kayıpsız geçen tek takım olurken, Hatayspor iç sahada hiç gol yemedi. Kırmızı Grup ekipleri Tokatspor ve Mersin İdmanyurdu'nun deplasman galibiyeti bulunmazken, Sivas Belediyespor dış sahada hiç yenilmedi.

2017-2018 İLK DEVRE RAPORU

Beyaz Grup Kırmızı Grup En az galip gelen Silivrispor (1) Mersin İdmanyurdu (1) En fazla galip gelen Gümüşhanespor (11) Menemen Belediyespor, Hatayspor (12) En fazla berabere kalan Karşıyaka (8) Tokatspor (6) En az berabere kalan Ottocool Karagümrük, Bandırmaspor (2) Mersin İdmanyurdu (0) En fazla yenilen Nazilli Belediyespor, Silivrispor (11) Mersin İdmanyurdu (16) En az yenilen Gümüşhanespor, Altay, Sakaryaspor, Hacettepe (3) Sivas Belediyespor, Afjet Afyonspor (1) En fazla gol atan Gümüşhanespor (33) Keçirörengücü (43) En az gol atan Nazilli Belediyespor (11) Mersin İdmanyurdu (10) En fazla gol yiyen Nazilli Belediyespor (33) Mersin İdmanyurdu (62) En az gol yiyen Hacettepe (13) Hatayspor, Sivas Belediyespor (8) Kendi sahasında en başarılı Gümüşhanespor (22 puan) Menemen Belediyespor (27 puan) Kendi sahasında en başarısız Silivrispor (3 puan) Mersin İdmanyurdu (3 puan) Kendi sahasında en fazla galip gelen Gümüşhanespor (7) Menemen Belediyespor (9) Kendi sahasında en az galip gelen Silivrispor (0) Kocaeli Birlikspor, Mersin İdmanyurdu (1) Kendi sahasında en fazla berabere kalan Hacettepe (6) İnegölspor, Tokatspor, Amed Sportif Faaliyetler (4) Kendi sahasında en az berabere kalan Gümüşhanespor, Şanlıurfaspor, Karagümrük, Nazilli Belediyespor (1) Menemen Belediyespor, Sivas Belediyespor, Eyüpspor, Mersin İdmanyurdu (0) Kendi sahasında en fazla yenilen Silivrispor (6) Kocaeli Birlikspor, Mersin İdmanyurdu (7) Kendi sahasında en az yenilen Sakaryaspor, Hacettepe (0) Menemen Belediyespor, Hatayspor, Afjet Afyonspor (0) Kendi sahasında en fazla gol atan Gümüşhanespor (22) Menemen Belediyespor (28) Kendi sahasında en az gol atan Silivrispor (5) Mersin İdmanyurdu (4) Kendi sahasında en fazla gol yiyen Nazilli Belediyespor (18) Mersin İdmanyurdu (24) Kendi sahasında en az gol yiyen Hacettepe (4) Hatayspor (0) Deplasmanda en başarılı Altay (15) Afjet Afyonspor (18) Deplasmanda en başarısız Kahramanmaraşspor, Nazilli Belediyespor, Fethiyespor (3 puan) Mersin İdmanyurdu, Tuzlaspor (0) Deplasmanda en fazla galip gelen Altay, Gümüşhanespor, Hacettepe, Bandırmaspor (4) Afjet Afyonspor, Keçiörengücü, Hatayspor (5) Deplasmanda en az galip gelen Kahramanmaraşspor, Nazilli Belediyespor, Fethiyespor (0) Tuzlaspor, Mersin İdmanyurdu (0) Deplasmanda en fazla berabere kalan Konya Anadolu Selçukspor, Karşıyaka (4) Sivas Belediyespor (5) Deplasmanda en az berabere kalan Bandırmaspor (0) Kastamonuspor 1966, Tuzlaspor, Mersin İdmanyurdu (0) Deplasmanda en fazla yenilen Ottocool Karagümrük (7) Tuzlaspor, Mersin İdmanyurdu (9) Deplasmanda en az yenilen Altay, Gümüşhanespor (2) Sivas Belediyespor (0) Deplasmanda en fazla gol atan Hacettepe (18) Keçiörengücü (18) Deplasmanda en az gol atan Kipaş Kahramanmaraşspor (3) Tuzlaspor (3) Deplasmanda en fazla gol yiyen Fethiyespor (18) Mersin İdmanyurdu (38) Deplasmanda en az gol yiyen Gümüşhanespor (7) Sivas Belediyespor (5)

Not: Puan silme cezaları alan ekiplerin cezaları sezon raporu değerlendirmesinde hesaba katılmamıştır.