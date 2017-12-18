 Nazilli Belediyespor uzatma dakikalarında yıkıldı – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    uzatma dakikalarında yıkıldı

    Nazilli Belediyespor uzatma dakikalarında yıkıldı

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son maçında deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile 90+5'inci dakikada yediği penaltı golüyle 1-1 berabere kalan ve düşme potasından kurtulamayan , adeta yıkıldı.

    Teknik direktör Ahmet Yavuz, 3 puana çok yaklaştıklarını ancak çalınan bir penaltı düdüğü ile galibiyeti kaçırdıklarını belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum. Zorlu deplasmanda en iyi şekilde mücadele ettik. Devre arasına moralli girmek isterdik, kısmet olmadı. İkinci yarıda çok daha güçlü bir takımla sevenlerimizin karşısına çıkacağız ve düşme hattından bir an önce uzaklaşacağız. Kaliteli transferler yaparak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:13
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