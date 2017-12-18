Nazilli Belediyespor uzatma dakikalarında yıkıldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son maçında deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile 90+5'inci dakikada yediği penaltı golüyle 1-1 berabere kalan ve düşme potasından kurtulamayan Nazilli Belediyespor, adeta yıkıldı.
Teknik direktör Ahmet Yavuz, 3 puana çok yaklaştıklarını ancak çalınan bir penaltı düdüğü ile galibiyeti kaçırdıklarını belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum. Zorlu deplasmanda en iyi şekilde mücadele ettik. Devre arasına moralli girmek isterdik, kısmet olmadı. İkinci yarıda çok daha güçlü bir takımla sevenlerimizin karşısına çıkacağız ve düşme hattından bir an önce uzaklaşacağız. Kaliteli transferler yaparak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:13
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Nazilli Belediyespor uzatma dakikalarında yıkıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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