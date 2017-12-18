Nazilli Belediyespor uzatma dakikalarında yıkıldı

Teknik direktör Ahmet Yavuz, 3 puana çok yaklaştıklarını ancak çalınan bir penaltı düdüğü ile galibiyeti kaçırdıklarını belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum. Zorlu deplasmanda en iyi şekilde mücadele ettik. Devre arasına moralli girmek isterdik, kısmet olmadı. İkinci yarıda çok daha güçlü bir takımla sevenlerimizin karşısına çıkacağız ve düşme hattından bir an önce uzaklaşacağız. Kaliteli transferler yaparak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.