Demir'in görevi bırakma isteği kabul görmedi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor maçı sonrası görevi bırakmayı istediğini yönetime ileten Şenol Demir'in talebi kabul görmedi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligin ilk yarısının son maçında Zonguldak Kömürspor, kendi sahasında Nazilli Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın son dakikalarında yaşanan gerginlik ve taraftarın olumsuz tezahüratı sonrasında açıklama yapan Kulüp Başkanı Süleyman Caner, taraftara tepki göstermiş maçın son 25 dakikası yapılan olumsuz tezahüratı eleştirmişti. Yönetim Kurulu adına açıklama yapan basın sözcüsü Şükrü Öztürk, Nazilli Belediyespor maçı sonrası Teknik Direktör Şenol Demir'in görevi bırakmayı istediğini ancak bunun yönetim tarafından kabul edilmediğini ifade etti.
Öztürk, "17 Aralık 2017 tarihinde oynanan Nazilli Belediyespor maçından sonra teknik direktörümüz Şenol Demir görevi bırakmayı istediğini yönetime iletmesine rağmen yönetim olarak bu istifa kabul görmemiştir. Aksine teknik direktörümüz Şenol Demir'e tam destek olunması konusunda görüş birliğine varılmıştır. Her ne kadar Nazilli maçından sonra açıklanan olağanüstü kongre kararı olsa da bu geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısında alınmış bir karardır. Bu sene her sene olduğu gibi geleneksel hale gelen takvim projesi gene uygulanacak olup takvimlerimiz tasarım ve basın aşamasındadır. Takvimler henüz satışa çıkmamıştır, satışa hazır hale geldiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.
Öztürk, "17 Aralık 2017 tarihinde oynanan Nazilli Belediyespor maçından sonra teknik direktörümüz Şenol Demir görevi bırakmayı istediğini yönetime iletmesine rağmen yönetim olarak bu istifa kabul görmemiştir. Aksine teknik direktörümüz Şenol Demir'e tam destek olunması konusunda görüş birliğine varılmıştır. Her ne kadar Nazilli maçından sonra açıklanan olağanüstü kongre kararı olsa da bu geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısında alınmış bir karardır. Bu sene her sene olduğu gibi geleneksel hale gelen takvim projesi gene uygulanacak olup takvimlerimiz tasarım ve basın aşamasındadır. Takvimler henüz satışa çıkmamıştır, satışa hazır hale geldiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:30
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