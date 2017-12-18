 Altay, şampiyon gibi karşılandı – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    , şampiyon gibi karşılandı

    Altay, şampiyon gibi karşılandı

    İlk yarının son haftasında TFF 2. Lig Beyaz Grup’un iç sahada yenilgi yüzü görmeyen ekibi lider Gümüşhanespor’u yenerek İzmir’e 3 puanla dönen , gece saatlerinde geldiği İzmir’de şampiyon gibi karşılandı.

    Ligde Gümüşhanespor'u mağlup ederek 32 puanla 2. sırada devreyi kapatan , Güşüşhane deplasmanı dönüşü İzmir Adnan Menderes Havalimanında yaklaşık 400 taraftar karşılandı. Tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde takım otobüsünün etrafını saran siyah-beyazlı taraftarlar, dakikalarca şampiyonluk şarkıları söyledi.

    Haftalar sonra ilk 11'e dönen ve sergilediği futbolla galibiyetin mimarlarından olan 'ın üçlü çektirdiği taraftarlar, Altay kafilesine Vali Kutlu Aktaş Tesislerine kadar eşlik etti.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altay, şampiyon gibi karşılandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN