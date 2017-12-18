Altay, şampiyon gibi karşılandı
İlk yarının son haftasında TFF 2. Lig Beyaz Grup’un iç sahada yenilgi yüzü görmeyen ekibi lider Gümüşhanespor’u yenerek İzmir’e 3 puanla dönen Altay, gece saatlerinde geldiği İzmir’de şampiyon gibi karşılandı.
Ligde Gümüşhanespor'u mağlup ederek 32 puanla 2. sırada devreyi kapatan Altay, Güşüşhane deplasmanı dönüşü İzmir Adnan Menderes Havalimanında yaklaşık 400 taraftar karşılandı. Tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde takım otobüsünün etrafını saran siyah-beyazlı taraftarlar, dakikalarca şampiyonluk şarkıları söyledi.
Haftalar sonra ilk 11'e dönen ve sergilediği futbolla galibiyetin mimarlarından olan İbrahim Akın'ın üçlü çektirdiği taraftarlar, Altay kafilesine Vali Kutlu Aktaş Tesislerine kadar eşlik etti.
Haftalar sonra ilk 11'e dönen ve sergilediği futbolla galibiyetin mimarlarından olan İbrahim Akın'ın üçlü çektirdiği taraftarlar, Altay kafilesine Vali Kutlu Aktaş Tesislerine kadar eşlik etti.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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