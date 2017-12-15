 Şanlıurfaspor, Erhan Yılmaz ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    , ile yollarını ayırdı

    Şanlıurfaspor, Erhan Yılmaz ile yollarını ayırdı

    profesyonel futbolcu ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

    Kulübü, sezon başında 'ı İsviçre'nin FC Wil 1900 takımından transfer etmişti. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erhan Yılmaz ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrıldı. Sezon başı kulübümüze FC Wil 1900 takımından transfer olan Erhan Yılmaz'a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, önümüzdeki yaşantısında başarılar dileriz" denildi.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:47
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