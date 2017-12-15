Nazilli Belediyespor 3 puan için kenetlendi

Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık ile yönetim kurulu idmana gelerek takıma moral verdi. Futbolculara güvendiğini dile getiren Alıcık, takımdan 3 puan beklediğini söyledi. Ahmet Yavuz ise beklentileri boşa çıkarmayacaklarını ifade ederek, "Takım bulunduğu yeri hak etmiyor. İkinci yarıda düşme potasının uzağında olacağız. Zonguldak Kömürspor maçıyla çıkış başlayacak" dedi.