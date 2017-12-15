Nazilli Belediyespor 3 puan için kenetlendi
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alınan kötü sonuçlarından ardından Teknik Direktör Ahmet Yavuz'u göreve getiren Nazilli Belediyespor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçı öncesi kenetlendi.
Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık ile yönetim kurulu idmana gelerek takıma moral verdi. Futbolculara güvendiğini dile getiren Alıcık, takımdan 3 puan beklediğini söyledi. Ahmet Yavuz ise beklentileri boşa çıkarmayacaklarını ifade ederek, "Takım bulunduğu yeri hak etmiyor. İkinci yarıda düşme potasının uzağında olacağız. Zonguldak Kömürspor maçıyla çıkış başlayacak" dedi.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:38
-
Vida'da büyük sürpriz! İmzayı attı ama...
Toplam 3
Yorum
Kartalpencesi vidaya hem CL maclarinda hem de ligde ihtiyacimiz var su asamada satmak büyük hata olur.En az 5 sene oynayabileck bir eleman macera aramayal
-
TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 2
Yorum
MEHMET ALİ KOÇ BİZİ DÜŞÜRÜN DİYE TFF GİTTİĞİNDE NİYE DÜŞÜRMEDİLER.ANLAŞMA OLSAYDI BİZİM HAKKIMIZI M.A.AYDINLAR CEBİNDEN NİYE ÖDEMEDİ. CEVAP VERSİN
-
TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 2
Yorum
aykut ulan bi düşün artık peşimizden ya o sene ligden düşürseydiniz keşke daha iyiydi
Nazilli Belediyespor 3 puan için kenetlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.