 Nazilli Belediyespor 3 puan için kenetlendi – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    3 puan için kenetlendi

    Nazilli Belediyespor 3 puan için kenetlendi

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alınan kötü sonuçlarından ardından Teknik Direktör 'u göreve getiren , pazar günü deplasmanda oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçı öncesi kenetlendi.

    Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık ile yönetim kurulu idmana gelerek takıma moral verdi. Futbolculara güvendiğini dile getiren Alıcık, takımdan 3 puan beklediğini söyledi. ise beklentileri boşa çıkarmayacaklarını ifade ederek, "Takım bulunduğu yeri hak etmiyor. İkinci yarıda düşme potasının uzağında olacağız. Zonguldak Kömürspor maçıyla çıkış başlayacak" dedi.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:38
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