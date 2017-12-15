"Kupada biraz daha farklı oynuyoruz"
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen Bucaspor'da yönetici Cem Şendil, kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.
Son 16 turuna kalmalarının kendileri için sürpriz olmadığını belirten Cem Şendil, "Takımımıza ve camiamıza güveniyoruz. Zor günler geçiriyoruz ama takımımız istediği zaman iyi futbolla, iyi mücadeleyle kendini gösteriyor. Bunu Demir Grup Sivasspor maçında da gördük. Sivasspor maçında jeneriklik bir gol attık. Ligde istediğimiz sonuçları alamıyoruz ama kupada biraz daha farklı oynuyoruz. Altyapısı dayanıklı bir takımız. Farklı ve çetin bir mücadele olacak. Umarım bir sürpriz daha yapar, çeyrek final biletini alırız" ifadelerini kullandı.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:40
-
TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 36
Yorum
fenerli yükselişe geçince demirören abiniz devreye girmiş az kaldı çok az yakında gidecek zaten :)
-
TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 36
Yorum
REAL Fenerbahcenin ismi bile gecmiyor, En üst haber de TS ismi geciyor ama habere bak. Nasil desem..............................................
-
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Toplam 8
Yorum
UZMAN DR YAV BIRAKIN ANGARYA KUPALARI İZLEMESİ BİLE ANGARYA FUTBOLCULARADA OYNAMASI ANGARYA
"Kupada biraz daha farklı oynuyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.