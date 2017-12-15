 "Kupada biraz daha farklı oynuyoruz" – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    "Kupada biraz daha farklı oynuyoruz"

    "Kupada biraz daha farklı oynuyoruz"

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen 'da yönetici , kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

    Son 16 turuna kalmalarının kendileri için sürpriz olmadığını belirten , "Takımımıza ve camiamıza güveniyoruz. Zor günler geçiriyoruz ama takımımız istediği zaman iyi futbolla, iyi mücadeleyle kendini gösteriyor. Bunu Demir Grup Sivasspor maçında da gördük. Sivasspor maçında jeneriklik bir gol attık. Ligde istediğimiz sonuçları alamıyoruz ama kupada biraz daha farklı oynuyoruz. Altyapısı dayanıklı bir takımız. Farklı ve çetin bir mücadele olacak. Umarım bir sürpriz daha yapar, çeyrek final biletini alırız" ifadelerini kullandı.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Kupada biraz daha farklı oynuyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN