15 Kasım'da şirketleşme yetkisini almak için yapılan kongre sonrası yalnız Infinite Group ile görüşen Karşıyaka'da Başkan Mutlu Altuğ, İstanbul'a giderek adı paylaşılmayan bir Türk firmasıyla görüştü. Şirketin Karşıyaka'ya yatırım ortağı olmak için teklif sunacağı öğrenildi.



Hollanda'da Türk girişimci olan Kazım Atilla'nın kurduğu Infinite Group da yeşil-kırmızılılara pazartesi günü yazılı olarak son mali teklifini verecek. Futbol ve basketbolda şirketleşme gerçekleştiği takdirde onayı ve yatırımcı firmanın payların ne kadarına sahip olacağıyla ilgili kararı kongre üyeleri verecek. Karşıyaka'da şirketleşmeyle ilgili ikinci genel kurul 28 Aralık'ta toplanacak. Kulüp, şirketleşme görüşmelerinde futboldaki transfer yasağının kaldırılmasını şart koşuyor.