 Karşıyaka'ya yeni yatırım ortağı – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    'ya yeni yatırım ortağı

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aldığı puan silme cezalarıyla uzun zamandır düşme hattından çıkamayan ve borç batağından şirket ortağı bularak kurtulmaya çalışan için yeni bir yatırım ortağının adı geçiyor.

    15 Kasım'da şirketleşme yetkisini almak için yapılan kongre sonrası yalnız Infinite Group ile görüşen 'da Başkan Mutlu Altuğ, İstanbul'a giderek adı paylaşılmayan bir Türk firmasıyla görüştü. Şirketin 'ya yatırım ortağı olmak için teklif sunacağı öğrenildi.

    Hollanda'da Türk girişimci olan Kazım Atilla'nın kurduğu Infinite Group da yeşil-kırmızılılara pazartesi günü yazılı olarak son mali teklifini verecek. Futbol ve basketbolda şirketleşme gerçekleştiği takdirde onayı ve yatırımcı firmanın payların ne kadarına sahip olacağıyla ilgili kararı kongre üyeleri verecek. Karşıyaka'da şirketleşmeyle ilgili ikinci genel kurul 28 Aralık'ta toplanacak. Kulüp, şirketleşme görüşmelerinde futboldaki transfer yasağının kaldırılmasını şart koşuyor.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:52
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