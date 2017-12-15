Karşıyaka'ya yeni yatırım ortağı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aldığı puan silme cezalarıyla uzun zamandır düşme hattından çıkamayan ve borç batağından şirket ortağı bularak kurtulmaya çalışan Karşıyaka için yeni bir yatırım ortağının adı geçiyor.
15 Kasım'da şirketleşme yetkisini almak için yapılan kongre sonrası yalnız Infinite Group ile görüşen Karşıyaka'da Başkan Mutlu Altuğ, İstanbul'a giderek adı paylaşılmayan bir Türk firmasıyla görüştü. Şirketin Karşıyaka'ya yatırım ortağı olmak için teklif sunacağı öğrenildi.
Hollanda'da Türk girişimci olan Kazım Atilla'nın kurduğu Infinite Group da yeşil-kırmızılılara pazartesi günü yazılı olarak son mali teklifini verecek. Futbol ve basketbolda şirketleşme gerçekleştiği takdirde onayı ve yatırımcı firmanın payların ne kadarına sahip olacağıyla ilgili kararı kongre üyeleri verecek. Karşıyaka'da şirketleşmeyle ilgili ikinci genel kurul 28 Aralık'ta toplanacak. Kulüp, şirketleşme görüşmelerinde futboldaki transfer yasağının kaldırılmasını şart koşuyor.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:52
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 25
Yorum
TS60 The Guardian da sizin gidişatınızı takip ediyordu:)
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Transferler bu havayı bozar mı?
Toplam 6
Yorum
basın matematik biliyor mu persie gönderilmezse elmas da oynayamıyor. persie gönderilid, elmas da kiralik verilirse, fernandao da satılırsa anca 2 oyuncu alınır.
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Saray'da gizli operasyon!
Toplam 5
Yorum
TARFATAR KULUP İFLAS HALİNDEYKEN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYAN ESKİ YÖNETİCİLER ŞİMDİ ,TAKIMIN BAŞARISIZLIĞI İÇİN ORTALIĞI TOZ DUMAN EDİYORLAR,HAINLER
Karşıyaka'ya yeni yatırım ortağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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