Altay'da gözler Gümüşhanespor maçında
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta henüz 3 hafta öncesine kadar zirveyi paylaştığı lider Gümüşhanespor'un 7 puan gerisine düşen Altay, rakibiyle pazar günü deplasmanda oynayacağı maçta takımdaki bazı futbolculara da son şansı verecek.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, rakibine yenildiği takdirde ilk yarıyı zirvenin 10 puan gerisinde tamamlayıp Play-Off yarışında bile geriye düşecek.
Mağlubiyet durumunda teknik direktör İsmet Taşdemir'in kadroda ciddi bir revizyon talep edeceği öğrenildi. Altay, şimdiye kadar evinde hiç yenilmeyen rakibini deplasmanda yenmeyi başarırsa ise zirvedeki farkı 4'e indirecek. Bu ihtimalde takımda yapılacak revizyonun sınırlı tutulması bekleniyor. Murat Uluç ve İbrahim Öztürk'ün sakat olduğu İzmir temsilcisinde Hayrullah'ın ise cezası bitti.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:49
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 25
Yorum
TS60 The Guardian da sizin gidişatınızı takip ediyordu:)
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Transferler bu havayı bozar mı?
Toplam 6
Yorum
basın matematik biliyor mu persie gönderilmezse elmas da oynayamıyor. persie gönderilid, elmas da kiralik verilirse, fernandao da satılırsa anca 2 oyuncu alınır.
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Saray'da gizli operasyon!
Toplam 5
Yorum
TARFATAR KULUP İFLAS HALİNDEYKEN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYAN ESKİ YÖNETİCİLER ŞİMDİ ,TAKIMIN BAŞARISIZLIĞI İÇİN ORTALIĞI TOZ DUMAN EDİYORLAR,HAINLER
Altay'da gözler Gümüşhanespor maçında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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