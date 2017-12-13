Samed, Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider durumda olan Menemen Belediyespor'un gol makinesi Samed Ali Kaya, Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu.
Geride kalan 16 haftada attığı 16 golle Türkiye liglerinin en skorer ismi olan 22 yaşındaki forvete, Kasımpaşa, Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor gibi takımların talip olduğu öğrenildi. Kariyerinin en verimli dönemini geçiren Samed için kuyruğa giren kulüplerin Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin'le görüşmelere başladığı iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Samed Ali'nin yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satılabileceği ifade edildi. Teknik direktör Suat Kaya'nın keşfettiği genç futbolcu, Menemen'de tüm maçlarda görev alırken karşılaşma başına 1 gol attı. Devre arası gelmeden şimdiden Samed Ali'ye alternatifler arayan İzmir ekibi, Bugsaşspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan forvet oyuncusu Yıldıray Koçal'la prensipte anlaşma sağladı.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:41
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ser bu yoruma kendinde inanmıyorsun değilmi Yaw he he he
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Asla vazgeçmezler
Toplam 10
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Kartalcan vodafone un en büyük özelligi rakibi ve hakemi anormal baski altina almasi.Penalti kirmizi kart hersey olabilir, cok sasiracaklar geldikleri
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