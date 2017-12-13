 Samed, Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Samed, Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu

    Samed, Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider durumda olan 'un gol makinesi , Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu.

    Geride kalan 16 haftada attığı 16 golle Türkiye liglerinin en skorer ismi olan 22 yaşındaki forvete, Kasımpaşa, Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor gibi takımların talip olduğu öğrenildi. Kariyerinin en verimli dönemini geçiren Samed için kuyruğa giren kulüplerin Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin'le görüşmelere başladığı iddia edildi.

    Sarı-lacivertlilerle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Samed Ali'nin yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satılabileceği ifade edildi. Teknik direktör Suat Kaya'nın keşfettiği genç futbolcu, Menemen'de tüm maçlarda görev alırken karşılaşma başına 1 gol attı. Devre arası gelmeden şimdiden Samed Ali'ye alternatifler arayan İzmir ekibi, Bugsaşspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan forvet oyuncusu Yıldıray Koçal'la prensipte anlaşma sağladı.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:41
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