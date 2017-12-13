Nazilli Belediyespor'da Yavuz dönemi

Son olarak Niğde Belediyespor'da görev yapan deneyimli çalıştırıcı siyah-beyazlılarla ilk kez idmana çıktı. İlk yarının son haftasında deplasmanda oynayacakları Zonguldak Kömürspor müsabakasına en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirten Yavuz, "Devre arasına moralli girmek istiyoruz. İlk maçımda iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyorum" dedi. Yavuz'un yardımcılıklarını İsmail Kaba, Şener Akay, Savaş Akpınar ve Serkan Erbay yapacak.