Nazilli Belediyespor'da Yavuz dönemi
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'la 2 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık anlaşma sağlayan teknik direktör Ahmet Yavuz, görevine resmen başladı.
Son olarak Niğde Belediyespor'da görev yapan deneyimli çalıştırıcı siyah-beyazlılarla ilk kez idmana çıktı. İlk yarının son haftasında deplasmanda oynayacakları Zonguldak Kömürspor müsabakasına en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirten Yavuz, "Devre arasına moralli girmek istiyoruz. İlk maçımda iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyorum" dedi. Yavuz'un yardımcılıklarını İsmail Kaba, Şener Akay, Savaş Akpınar ve Serkan Erbay yapacak.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:36
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ser bu yoruma kendinde inanmıyorsun değilmi Yaw he he he
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Asla vazgeçmezler
Toplam 10
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Kartalcan vodafone un en büyük özelligi rakibi ve hakemi anormal baski altina almasi.Penalti kirmizi kart hersey olabilir, cok sasiracaklar geldikleri
Nazilli Belediyespor'da Yavuz dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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