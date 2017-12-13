 Nazilli Belediyespor'da Yavuz dönemi – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    'da Yavuz dönemi

    Nazilli Belediyespor'da Yavuz dönemi

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden 'la 2 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık anlaşma sağlayan teknik direktör Ahmet Yavuz, görevine resmen başladı.

    Son olarak Niğde Belediyespor'da görev yapan deneyimli çalıştırıcı siyah-beyazlılarla ilk kez idmana çıktı. İlk yarının son haftasında deplasmanda oynayacakları Zonguldak Kömürspor müsabakasına en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirten Yavuz, "Devre arasına moralli girmek istiyoruz. İlk maçımda iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyorum" dedi. Yavuz'un yardımcılıklarını İsmail Kaba, Şener Akay, Savaş Akpınar ve Serkan Erbay yapacak.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:36
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