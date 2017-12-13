Kaya: “Amacımız 41 puan toplamak”
Ligde 38 puanla lider olan Menemen Belediyespor’un Teknik Direktörü Suat Kaya, Eyüspor’u da yenerek devre arasına 41 puanla girmek istediklerini söyledi.
Devrenin son maçında, Eyüpspor'a karşı deplasmanda galip gelmek istediklerini dile getiren Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, "Eyüpspor deplasmanı zorlu maçlardan bir tanesidir. Galip gelmek istiyoruz. Eyüpspor maçı için hazırlıklarımız başladı. Cihan Can kart cezalımız olarak maçta oynayamayacak. Mustafa Şen'in de adale sakatlığı bulunuyor, durumu hafta içi netleşecek. Bunun dışında cezalı veya sakat oyuncumuz yok. Cuma günü İstanbul'da olacağız. Halı sahada oynayacağız orda, bunun içinde bir halı sahada çalışma gerçekleştireceğiz. Allah nasip ederse buradan da yüzümüz akıyla çıkacağız. Amacımız devreyi 41 puanda kapatmak" dedi.
"ÇOK KOŞAN BİR EKİBİZ"
Eyüpspor maçını da kazanıp hedeflerine ulaşacaklarını ifade eden Kaya, "Belki diğer takımlar gibi çok lüks bir takım kadrosuna sahip değiliz ama çok koşan, emek sarf eden, bugüne kadar da ligde 12 tane karşılaşmayı galip bitiren güzel bir ekip kurduğumuza inanıyoruz. Bu doğrultuda da transferlerimiz olacak zaten, uygun futbolcuları alacağız. Gidebildiğimiz yere kadar da bu futbolcularla gitmeye çalışacağız. Çünkü grubumuzda bir hayli etkili takım var" diye konuştu.
Devre arası kamplarına 22 Aralık'ta İzmir'de başlayacaklarını ve 4 gün kendi tesislerinde çalışacaklarını kaydeden Suat Kaya, 27 Aralık'ta Antalya'ya gideceklerini ve 12 Ocak'a kadar sürecek kampta 1 Süper Lig, 1 TFF 1. Lig ve 1 de kendi liglerinden takımla hazırlık maçı yapacaklarını kaydetti.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:49
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Ryan Donk'a talip var!
Toplam 3
Yorum
tunay Donk bu kadar kolay silinmemeliydi . bir çok takımda rahat oynar .
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Cengiz Ünder, Bundesliga yolcusu
Toplam 4
Yorum
SSS AVRUPADA NE VAR KARDEŞİM..TÜRKİYEDE KALIN FUTBOLUMUZ GELİŞSİN AVRUPA BİZE GELSİN...PARAYSA BURADADA VAR....
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İlginç diyalog: Biz seni yedirmeyiz dedikçe...
Toplam 13
Yorum
orkun C* aynısını fırsat bulunca ŞEnol hocaya yapmak içinde her fırsatı değerlendiren hazımsız gazeteci haberi. seviyopruz Caneri
Kaya: “Amacımız 41 puan toplamak” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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