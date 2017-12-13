 Karşıyaka ilk yarıyı moralli bitirmek istiyor – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    ilk yarıyı moralli bitirmek istiyor

    <a href="/index/karsiyaka?id=03dc0094-3576-491b-80c4-6fd6525f927c" class="" rel="tag">Karşıyaka</a> ilk yarıyı moralli bitirmek istiyor

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aldığı 6 puan silme cezası sonrası sezon başından bu yana düşme hattından kurtulamayan , bu hafta Kırklarelispor'u yenerek ilk yarıyı kurtuluş barajına çıkmanın moraliyle bitirmek isteniyor.

    Ligde bu hafta 11 puanla 10 puanlı 'nın tek basamak üzerindeki Kahramanmaraşspor, zirve yarışı veren 30 puanlı Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
    Pazar günü oynanacak maçlarda Kahramanmaraş puan kaybederse kazanması durumunda haftalar sonra ilk kez kurtuluş hattına çıkarak zorlu geçen devreyi umutlu bitirecek. İzmir temsilcisi 13 haftadır aralıksız olarak düşme hattında bulunuyor. Yeşil-kırmızılılarda bu sezon ikinci kez sarı kart cezalısı durumuna düşen Abdülhamit, son maçta forma giymeyecek.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:22
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