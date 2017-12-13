Karşıyaka ilk yarıyı moralli bitirmek istiyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aldığı 6 puan silme cezası sonrası sezon başından bu yana düşme hattından kurtulamayan Karşıyaka, bu hafta Kırklarelispor'u yenerek ilk yarıyı kurtuluş barajına çıkmanın moraliyle bitirmek isteniyor.
Ligde bu hafta 11 puanla 10 puanlı Karşıyaka'nın tek basamak üzerindeki Kahramanmaraşspor, zirve yarışı veren 30 puanlı Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
Pazar günü oynanacak maçlarda Kahramanmaraş puan kaybederse Karşıyaka kazanması durumunda haftalar sonra ilk kez kurtuluş hattına çıkarak zorlu geçen devreyi umutlu bitirecek. İzmir temsilcisi 13 haftadır aralıksız olarak düşme hattında bulunuyor. Yeşil-kırmızılılarda bu sezon ikinci kez sarı kart cezalısı durumuna düşen Abdülhamit, son maçta forma giymeyecek.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:22
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Ryan Donk'a talip var!
Toplam 3
Yorum
tunay Donk bu kadar kolay silinmemeliydi . bir çok takımda rahat oynar .
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Cengiz Ünder, Bundesliga yolcusu
Toplam 4
Yorum
SSS AVRUPADA NE VAR KARDEŞİM..TÜRKİYEDE KALIN FUTBOLUMUZ GELİŞSİN AVRUPA BİZE GELSİN...PARAYSA BURADADA VAR....
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İlginç diyalog: Biz seni yedirmeyiz dedikçe...
Toplam 13
Yorum
orkun C* aynısını fırsat bulunca ŞEnol hocaya yapmak içinde her fırsatı değerlendiren hazımsız gazeteci haberi. seviyopruz Caneri
Karşıyaka ilk yarıyı moralli bitirmek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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