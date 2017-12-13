Ligde bu hafta 11 puanla 10 puanlı Karşıyaka'nın tek basamak üzerindeki Kahramanmaraşspor, zirve yarışı veren 30 puanlı Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.

Pazar günü oynanacak maçlarda Kahramanmaraş puan kaybederse Karşıyaka kazanması durumunda haftalar sonra ilk kez kurtuluş hattına çıkarak zorlu geçen devreyi umutlu bitirecek. İzmir temsilcisi 13 haftadır aralıksız olarak düşme hattında bulunuyor. Yeşil-kırmızılılarda bu sezon ikinci kez sarı kart cezalısı durumuna düşen Abdülhamit, son maçta forma giymeyecek.