Altay'da başkan Ekmekçioğlu'nun çifte acısı
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, aynı gün hem dedesini hem de eniştesini kaybetmenin acısını yaşadı.
Türkiye'nin en genç başkanlarından olan Ekmekçioğlu'nun dedesi Selami Özkul, 92 yaşında kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ekmekçioğlu'nun büyük eniştesi Kemal Özuş ise 65 yaşında şeker hastalığına bağlı rahatsızlığı yüzünden hayatını kaybetti.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:29
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Ryan Donk'a talip var!
Toplam 3
Yorum
tunay Donk bu kadar kolay silinmemeliydi . bir çok takımda rahat oynar .
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Cengiz Ünder, Bundesliga yolcusu
Toplam 4
Yorum
SSS AVRUPADA NE VAR KARDEŞİM..TÜRKİYEDE KALIN FUTBOLUMUZ GELİŞSİN AVRUPA BİZE GELSİN...PARAYSA BURADADA VAR....
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İlginç diyalog: Biz seni yedirmeyiz dedikçe...
Toplam 13
Yorum
orkun C* aynısını fırsat bulunca ŞEnol hocaya yapmak içinde her fırsatı değerlendiren hazımsız gazeteci haberi. seviyopruz Caneri
Altay'da başkan Ekmekçioğlu'nun çifte acısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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