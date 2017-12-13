Türkiye'nin en genç başkanlarından olan Ekmekçioğlu'nun dedesi Selami Özkul, 92 yaşında kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ekmekçioğlu'nun büyük eniştesi Kemal Özuş ise 65 yaşında şeker hastalığına bağlı rahatsızlığı yüzünden hayatını kaybetti.