 Altay'da başkan Ekmekçioğlu'nun çifte acısı – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    'da başkan Ekmekçioğlu'nun çifte acısı

    <a href="/index/altay?id=19306751-aa54-42da-9e6c-cf2d601e3b42" class="" rel="tag">Altay</a>'da başkan Ekmekçioğlu'nun çifte acısı

    Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, aynı gün hem dedesini hem de eniştesini kaybetmenin acısını yaşadı.

    Türkiye'nin en genç başkanlarından olan Ekmekçioğlu'nun dedesi Selami Özkul, 92 yaşında kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ekmekçioğlu'nun büyük eniştesi Kemal Özuş ise 65 yaşında şeker hastalığına bağlı rahatsızlığı yüzünden hayatını kaybetti.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:29
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