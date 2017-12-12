Nazilli Belediyespor'da Ahmet Yavuz devri

Başkan Erdoğan Eker, son olarak Niğde Belediyespor'da görev yapan deneyimli çalıştırıcı ile 2 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Yavuz döneminde tekrar çıkışa geçeceklerini belirten Eker, "Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz. Kaliteli transfer yapacağız. Yavuz'un vereceği rapora göre kadromuzda da revizyon yapacağız" dedi.



Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Nazilli, daha önce teknik direktörler Fatih Akyel ve Mustafa Bahadır ile yollarını ayırmıştı.