 Nazilli Belediyespor'da Ahmet Yavuz devri – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Nazilli Belediyespor'da Ahmet Yavuz devri

    Nazilli Belediyespor'da Ahmet Yavuz devri

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta altığı kötü sonuçların ardından düşme potasından bir türlü kurtulamayan Nazilli Belediyespor, teknik direktör Ahmet Yavuz ile resmen anlaştı.

    Başkan Erdoğan Eker, son olarak Niğde Belediyespor'da görev yapan deneyimli çalıştırıcı ile 2 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Yavuz döneminde tekrar çıkışa geçeceklerini belirten Eker, "Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz. Kaliteli transfer yapacağız. Yavuz'un vereceği rapora göre kadromuzda da revizyon yapacağız" dedi.

    Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Nazilli, daha önce teknik direktörler Fatih Akyel ve Mustafa Bahadır ile yollarını ayırmıştı.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:06
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