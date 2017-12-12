Nazilli Belediyespor'da Ahmet Yavuz devri
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta altığı kötü sonuçların ardından düşme potasından bir türlü kurtulamayan Nazilli Belediyespor, teknik direktör Ahmet Yavuz ile resmen anlaştı.
Başkan Erdoğan Eker, son olarak Niğde Belediyespor'da görev yapan deneyimli çalıştırıcı ile 2 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Yavuz döneminde tekrar çıkışa geçeceklerini belirten Eker, "Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz. Kaliteli transfer yapacağız. Yavuz'un vereceği rapora göre kadromuzda da revizyon yapacağız" dedi.
Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Nazilli, daha önce teknik direktörler Fatih Akyel ve Mustafa Bahadır ile yollarını ayırmıştı.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 12:06
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 5
Yorum
serdar akay yabancı sayısı azalacak bizimkiler hala yabancı peşinde :)))
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RB Leipzig gitti, ağabeyi geldi!
Toplam 12
Yorum
planlamacı anca böyle avutursunuz kendinizi. bayerni elesek yine bir bahane bulursunuz. geçen seneki formunda değil falan dersiniz
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Muslera’nın kalesi düştü
Toplam 1
Yorum
Aslan SON 3 SEZONDUR TAKIMI YAKIYOR KIMSE GÖRMEK ISTEMIYOR BU KADAR HATAYI BIR TÜRK COCUGU YAPSAYDI NE OLURDU? COK KÖTÜ KALECI ARASTIRIN 3.SEZON!
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