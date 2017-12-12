 Menemen Belediyespor'da Yıldıray harekatı – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'da Yıldıray harekatı

    Menemen Belediyespor'da Yıldıray harekatı

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğunda oturan , transferde taarruza başladı.

    Sarı-lacivertlilerin, 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Bugsaşspor'dan forvet Yıldıray Koçal'ı renklerine bağlamak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Devre arasında Başkent temsilcisi ile yolları ayıracağı öğrenilen Yıldıray'la yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve tecrübeli golcünün ara transfer sezonu başlar başlamaz 'a dahil olacağı bildirildi.

    Futbol yaşamına Kalespor'da başlayan 27 yaşındaki Yıldıray Koçal, Keçiörengücü'nde profesyonelliğe adım attı. Ardından Osmanlıspor ve Altınordu formalarını da terleten Yıldıray, bu sezon başında Bugsaşspor'a transfer oldu. Bugsaşsspor'da 13 maça çıkan oyuncu 5 kez fileleri havalandırdı. Menemen Belediyespor'un Yıldıray'ın yanı sıra 3 ya da 4 oyuncuyla daha görüştüğü ifade edildi.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Menemen Belediyespor'da Yıldıray harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN