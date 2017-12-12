Menemen Belediyespor'da Yıldıray harekatı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor, transferde taarruza başladı.
Sarı-lacivertlilerin, 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Bugsaşspor'dan forvet Yıldıray Koçal'ı renklerine bağlamak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Devre arasında Başkent temsilcisi ile yolları ayıracağı öğrenilen Yıldıray'la yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve tecrübeli golcünün ara transfer sezonu başlar başlamaz Menemen Belediyespor'a dahil olacağı bildirildi.
Futbol yaşamına Kalespor'da başlayan 27 yaşındaki Yıldıray Koçal, Keçiörengücü'nde profesyonelliğe adım attı. Ardından Osmanlıspor ve Altınordu formalarını da terleten Yıldıray, bu sezon başında Bugsaşspor'a transfer oldu. Bugsaşsspor'da 13 maça çıkan oyuncu 5 kez fileleri havalandırdı. Menemen Belediyespor'un Yıldıray'ın yanı sıra 3 ya da 4 oyuncuyla daha görüştüğü ifade edildi.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 12:08
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 5
Yorum
serdar akay yabancı sayısı azalacak bizimkiler hala yabancı peşinde :)))
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RB Leipzig gitti, ağabeyi geldi!
Toplam 12
Yorum
planlamacı anca böyle avutursunuz kendinizi. bayerni elesek yine bir bahane bulursunuz. geçen seneki formunda değil falan dersiniz
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Muslera’nın kalesi düştü
Toplam 1
Yorum
Aslan SON 3 SEZONDUR TAKIMI YAKIYOR KIMSE GÖRMEK ISTEMIYOR BU KADAR HATAYI BIR TÜRK COCUGU YAPSAYDI NE OLURDU? COK KÖTÜ KALECI ARASTIRIN 3.SEZON!
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