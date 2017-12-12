Karşıyaka şirketleşme için beklemede

Karşıyaka, futbolda bu firmayla birleşmenin gerçekleşmesi için öncelikle devre arasında transfer yasağının açılarak 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattındaki takıma takviye yapılmasını şart koşuyor. Kulüp tüzüğü gereği firma futbol şubesinin yüzde 49'una ortak olabilecek.



Atilla'nın firması, Karşıyaka'ya son teklifini bu hafta sunacak. Anlaşma sağlanması durumunda Infinite ile ön protokol yapılarak 28 Aralık'ta şirketleşme için toplanacak olağanüstü kongrede üyelerin oyuna sunulacak. Basketbol şubesini takımın 20 yıldır isim sponsoru olan Yaşar Holding'in devralması projesinde de kongrenin kararı bekleniyor. Holding cephesinin şubeyi şirketleştirip devralmaya niyetli olduğu ama öncelikle futboldaki şirketleşme görüşmelerinin sonucu ve kongreden çıkacak neticeye göre son kararını vereceği öğrenildi. Basketbol takımı şirketleşirse holdingin hisselerin ne kadarına sahip olacağı, vergi-oyuncu borçları ve gelirleri bulunan şubeyi hangi şartlarda devralacakları ise belirlenmedi.



FUTBOLA NİYET BASKETBOLA KISMET

Futbola dışarıdan ortak bulmak için 15 Kasım'daki kongrede üyelerden yetki alan Karşıyaka'da bu branşta henüz somut adım atılmazken basketbol şubesini Yaşar Holding'in devralması fikri daha yakın ihtimal haline geldi. Futbolda talip olduğu iddia edilen Rus firmasından hiç ses çıkmadı. Kongreye niyet mektubu gönderen Infinite Group'la yapılan ilk 2 görüşmede net sonuç alınmadı. Firmayla yeni görüşmede mali şartlar tartışılacak. Basketbolda ise 15 Kasım'daki kongreden sonra gündeme gelen Yaşar Holding'in şubenin yönetimi de devralması projesinde holding transfer yasağını kaldırdı, takviyeler için bütçe oluşturup şirketleşen kulüpleri incelemeye almaya başladı.



REKLAM DESTEĞİ İLAÇ GİBİ GELDİ

Karşıyaka, acil paraya ihtiyaç duyduğu dönemde bir içecek firmasından 700 bin TL'lik reklam desteği aldı. Bu rakamla alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla kulübe ihtar çeken Mustafa Aşan'a para ödendi. Personele birer maaş dağıtıldı. Kulüpten 293 bin Dolar alacağı bulunan eski futbolculardan Shukurov'a FIFA kanalıyla puan silme cezası getirmemesi için 20 bin Dolar ödenip ay sonuna kadar ek süre alındı. Yine 251 bin Euro alacaklı Kovalchuk'la da anlaşma yolu aranıyor. Kalan parayla alacakları için TFF yolunu tutan Can Erdem, Erhan, Abdülhamit ve Mahmut'a da ödeme yapılması bekleniyor.