Amed Sportif’de moraller bozuk
TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta yer alan ve oldukça kötü bir sezon geçiren Amed Sportif Faaliyetler’de Hatayspor yenilgisinin üzüntüsü yaşanıyor.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 14:14
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Yönetimden Muslera hamlesi
Toplam 9
Yorum
BeykozlUltrAslan Bursadan Harunu Alın Hem Yerli Hem İyi Kaleci Muslera Bir Degaj Dahi Yapamıyo Hepsi Kısa Yan Toplarda Zayıf Artık Zarar Veriyo.
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Özbek'ten Tudor'a: Arkandayız, sahaya odaklan!
Toplam 6
Yorum
tam destek Her yenilgide hoca kovarsan kafası bozan futbolcu hocayı göndermeye çalışır. Gerekirse yönetim hocayı gönderir gemiyi delmenin anlamı yok.
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Arda Turan'dan duygusal paylaşım!
Toplam 2
Yorum
GSGSGS Sen saygıyı yitirdin, affedilir hatalar değildi senin yaptıkların acıtasyon yapma,o formayı çocuk senden daha çok hakediyor orası kesin.
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