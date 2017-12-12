Altay için en kritik 90 dakika
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kalarak zirveden inen, Play-Off'taki yerini bile riske sokan Altay, pazar günü lider Gümüşhanespor deplasmanında ilk yarının finaline çıkacak.
Henüz 3 hafta öncesine kadar 27'şer puanla rakibiyle birlikte zirveyi paylaşan siyah-beyazlı ekip, bu periyotta yalnız 2 beraberlikle yetinince 3'te 3 yapan Gümüşhane'nin 7 puan gerisine düştü. Grupta şampiyon olarak 1'inci Lig'e yıllar sonra dönmeyi hedefleyen Altay, Gümüşhanespor'a pazar günü deplasmanda yenildiği takdirde devreyi liderlik koltuğundaki rakibinin 10 puan gerisinde tamamlayacak.
İzmir temsilcisinin, puan kaybı durumunda ligde ilk yarıyı Play-Off hattının dışında tamamlama ihtimali de var. Gümüşhanespor'un bu sezon iç sahada oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak hiç mağlup olmaması, siyah-beyazlılar için mücadelenin zorluk derecesini daha da artırıyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde oynadığı ilk maçta geçtiğimiz cumartesi günü Pendikspor'a evinde 2-1 mağlup olan Altay'da sakatlığı nedeniyle dizinden ameliyat olarak devreyi kapatan takımın yıldız golcüsü Murat Uluç, yine forma giyemeyecek. Taşdemir, kadroda alternatif arıyor.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 14:13
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