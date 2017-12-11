Nazilli Belediyespor dert küpü

Sadece 9 puan toplayabilen siyah-beyazlılar büyük umutlarla başladığı sezonda hayal kırıklığı yaşadı. Nazilli, ligin de en az gol atan ekibi oldu. Sonuncu Silivrispor bile 13 kez ağları sarsarken, siyah-beyazlılar 10 kez sevinç yaşayabildi. Teknik direktörler Fatih Akyel ve Mustafa Bahadır'la da yollarını ayıran Nazilli Belediyespor, yeni çalıştırıcısını bulmak için çalışmalarını hızlandırdı.