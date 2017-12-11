 Nazilli Belediyespor dert küpü – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    dert küpü

    Nazilli Belediyespor dert küpü

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde lider Gümüşhanespor'a 2-1 yenilerek üst üste 4'üncü maçını da kaybeden , düşme potasından kurtulamadı.

    Sadece 9 puan toplayabilen siyah-beyazlılar büyük umutlarla başladığı sezonda hayal kırıklığı yaşadı. Nazilli, ligin de en az gol atan ekibi oldu. Sonuncu Silivrispor bile 13 kez ağları sarsarken, siyah-beyazlılar 10 kez sevinç yaşayabildi. Teknik direktörler Fatih Akyel ve Mustafa Bahadır'la da yollarını ayıran , yeni çalıştırıcısını bulmak için çalışmalarını hızlandırdı.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:57
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