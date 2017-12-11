Menemen Belediyespor'dan müthiş rekor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'u 3-0 yenerek liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor, rekora imza attı
Sarı-lacivertli ekip, ev sahibi olduğu maçlarda 9'da 9 yaparak bu sezon Türkiye liglerinin iç sahadaki en başarılı takımı oldu. Stadının tadilata girmesi nedeniyle rakiplerini ilk 6 maçta Bergama 14 Eylül Stadı'nda konuk eden Menemen Belediyespor, son 3 karşılaşmasını ise yenilenen Tahir Şahin Stadı'nda oynadı. Bergama'da Kocaeli Birlikspor'u 4-1, İnegölspor'u 5-1, Amed Sportif ile Hatayspor'u 1-0, Kastamonuspor 1966'yı 2-1 ve Mersin İdmanyurdu'nu da 4-0 yenen İzmir ekibi, Menemen'de ise Tuzlaspor ve Etimesgut Belediyespor'u 3-0, Bucaspor'u da 5-1 mağlup etti. Taraftarı önünde tam 28 gol atan Menemen Belediyespor, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Menemen, bu başarısıyla Avrupa'da birçok takımı da solladı.
Menemen Belediyespor gibi Fransa takımı Paris St. Germain ve Belçika'dan Club Brugge da sahasında 9'da 9 yaptı. Çek Cumhuriyeti temsilcisi Viktoria Plzen de evinde oynadığı 8 maçın hepsini kazandı. Teknik Direktör Suat Kaya, yakalanan performansın sezon sonuna kadar süreceğini söyledi. Liderlik koltuğunu bırakmaya niyetlerinin olmadığını belirten Kaya, "Evimizdeki tüm karşılaşmaları kazanmak istiyoruz. Elbet deplasmanda da grafiğimizi yukarılara çekeceğiz. Önce devre arasına ilk sırada girmeyi amaçlıyoruz. Ardından yapacağımız transferlerle daha da güçlenip, mayısta da şampiyonluk kupasını ilçemize getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Menemen Belediyespor, ilk yarının son maçında pazar günü Eyüpspor deplasmanında terleyecek.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:02
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BASTIRma
Toplam 25
Yorum
adil Querema dinlendirilmeli. çok hırslı ama faydalı değil.
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Fenerbahçe zirveye tutundu
Toplam 1
Yorum
yunus can 29 süper bir sol bek ,stoper ve genç 2 kaleci yeter. ( İSLA orta saha ve sol bek te oynayabilir)
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Umut Bulut'tan penaltı itirafı
Toplam 7
Yorum
FAULDÜR. ÇÜNKÜ CENK UMUT UN ARKASINDA VE HAREKET F CENK TOPLA ADAM ARASINA GİRMİYOR, TOP UMUT UN ÖNÜNDE. CENK ARKADA TOPA VURMAK ÜZERE OLAN UMUT,CENK ARKADAN AYAĞINI UZATIYOR TOPA BU BİR
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