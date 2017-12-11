Menemen Belediyespor'dan müthiş rekor

Sarı-lacivertli ekip, ev sahibi olduğu maçlarda 9'da 9 yaparak bu sezon Türkiye liglerinin iç sahadaki en başarılı takımı oldu. Stadının tadilata girmesi nedeniyle rakiplerini ilk 6 maçta Bergama 14 Eylül Stadı'nda konuk eden Menemen Belediyespor, son 3 karşılaşmasını ise yenilenen Tahir Şahin Stadı'nda oynadı. Bergama'da Kocaeli Birlikspor'u 4-1, İnegölspor'u 5-1, Amed Sportif ile Hatayspor'u 1-0, Kastamonuspor 1966'yı 2-1 ve Mersin İdmanyurdu'nu da 4-0 yenen İzmir ekibi, Menemen'de ise Tuzlaspor ve Etimesgut Belediyespor'u 3-0, Bucaspor'u da 5-1 mağlup etti. Taraftarı önünde tam 28 gol atan Menemen Belediyespor, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Menemen, bu başarısıyla Avrupa'da birçok takımı da solladı.



Menemen Belediyespor gibi Fransa takımı Paris St. Germain ve Belçika'dan Club Brugge da sahasında 9'da 9 yaptı. Çek Cumhuriyeti temsilcisi Viktoria Plzen de evinde oynadığı 8 maçın hepsini kazandı. Teknik Direktör Suat Kaya, yakalanan performansın sezon sonuna kadar süreceğini söyledi. Liderlik koltuğunu bırakmaya niyetlerinin olmadığını belirten Kaya, "Evimizdeki tüm karşılaşmaları kazanmak istiyoruz. Elbet deplasmanda da grafiğimizi yukarılara çekeceğiz. Önce devre arasına ilk sırada girmeyi amaçlıyoruz. Ardından yapacağımız transferlerle daha da güçlenip, mayısta da şampiyonluk kupasını ilçemize getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Menemen Belediyespor, ilk yarının son maçında pazar günü Eyüpspor deplasmanında terleyecek.