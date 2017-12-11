Karşıyaka fırsatları tepti

Grupta Karşıyaka'nın düşme-kalma yarışındaki rakiplerinden Nazilli Belediyespor, son 2 maçta puan alamadı. Silivrispor 2 beraberlik alırken Kahramanmaraşspor ise bu periyottan 4 puan çıkardı. Yeşil-kırmızılılar, Karagümrük galibiyetinin ardından önce Konya Anadolu, ardından Fethiyespor'la 0-0 berabere kalarak aylar sonra düşme hattından sıyrılma şansını kullanamadı.



Grupta son sıradaki Silivrispor'un 8, Nazilli Bld'nin 9, Karşıyaka'nın 10, düşme hattının tek basamak üzerine çıkan Kahramanmaraş'ın ise 11 puanı bulunuyor. Yeşil-kırmızılı ekip bu hafta Kırklarelispor'u ağırlayacağı mücadeleyle ligde ilk yarıyı tamamlayacak. İzmir temsilcisi kendisinin kazanıp rakiplerinin takılması durumunda devreyi düşme hattının üzerinde bitirecek. Karşıyaka'da Fethiye maçında gördüğü sarı kartla bu sezon ikinci kez sarı kart cezalısı durumuna düşen Abdülhamit, devrenin son maçında forma giymeyip tatile erken çıkacak.