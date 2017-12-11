Bucaspor hayata döndü
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kastamonuspor 1966'yı evinde 3-1 yenerek 4 hafta sonra galip gelen Bucaspor, kara bulutları dağıttı.
Geçen hafta yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle 6 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalan ve aldığı başarısız sonuçların ardından düşme hattına yaklaşan sarı-lacivertli ekipte alınan 3 puan camiayı kendine getirdi. Başkan Ahmet Doğan, uzun zaman sonra yüzlerinin güldüğünü belirterek, "Futbolcularımızı kutluyorum. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Artık toparlanma sürecine gireceğiz" diye konuştu.
Alacakları yüzünden Futbol Federasyonu kanalı ile kulübe ihtarname çeken futbolcular hakkında da konuşan Doğan, "Öncelikle bunu doğal karşılıyorum. Takımda gidecek ve kalacaklar belli olacak. Bizimle devam edecek futbolcuların alacaklarını mutlaka yatıracağız" dedi. Geçen hafta istifa eden Teknik Direktör Mehmet Bulut'un yerine takımı sahaya çıkaran Antrenör Aytekin Sümbül'ün ise devre arasına kadar görevine devam edeceği öğrenildi. Yönetimin yeni teknik adam arayışlarını sürdürdüğü, ancak Sümbül'ün de takımın başında kalabileceği ifade edildi.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:48
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G.Saray'ın teklifi belli oldu
Toplam 2
Yorum
Aslan FUTBOLCU COK KALITELI AMA BAKIN AYNI YASTAKI MARIANO SAKATLANDI BU YASTAKI FUTBOLCULARA BIRAZ YÜKLENILIRSE SAKATLIK KACINILMAZ!
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BASTIRma
Toplam 32
Yorum
BJKLİ YEDEKLER ÇIKSAYDI KAZANIRDIK
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BASTIRma
Toplam 32
Yorum
Aslan HAKEM RESMEN KAYSERI KALESINE GOL ATTI NE PENALTIYDI NE KIRMIZI KARTTI AMA
Bucaspor hayata döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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