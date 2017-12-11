 Amed Sportif Faaliyetler kongreye gidiyor – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Faaliyetler kongreye gidiyor

    Amed Sportif Faaliyetler kongreye gidiyor

    Şampiyonluk hedefiyle başladığı 2017-2018 sezonunda işlerin yolunda gitmediği Faaliyetler’de yönetim olağanüstü genel kurul kararı aldı.

    Faaliyetler'den yapılan açıklamada, "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Yönetim kurulu 8 Aralık'ta yapmış olduğu toplantı sonucunda 23 Aralık'ta Diyarbakır esnaf sanatkarlar odası toplantı salonunda 13.00'da 3. olağanüstü genel kurulu kongresi kararını oy çokluğu ile almıştır. Yeteri çoğunluk sağlanmadığı taktirde 31 Aralık'ta aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

    Başkan Nurullah Edemen ise, kongrede aday olmayacağını belirterek, bu kritik süreçte herkesin kulübe sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Edemen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu arma özeldir ve değerdir. Daha öncede demiştik bu armaya ihanet eden kim olursa olur bedelini ödeyecek diye. Sen bu armanın altında çalışan ve emek verensen her haliyle sahip çıkacaksın. Yoksa defolup gideceksin. Size boyun eğmektense onurlu bir şekilde sürünmeyi tercih ederim" dedi.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:39
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