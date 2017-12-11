 Altay'da Murat Uluç şoku – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    'da Murat Uluç şoku

    <a href="/index/altay?id=19306751-aa54-42da-9e6c-cf2d601e3b42" class="" rel="tag">Altay</a>'da Murat Uluç şoku

    'da sağ dizindeki sakatlık nedeniyle 3 haftadır forma giyemeyen takımın yıldız golcüsü Murat Uluç devreyi kapattı.

    Dizindeki ödem nedeniyle oynayamayan takım kaptanının çekilen yeni MR'ında iç menüsküsünde yırtık olduğu tespit edildi. Ameliyat olacak futbolcu bu hafta lider Gümüşhanespor'la deplasmanda oynanacak devrenin son maçında da forma giyemeyecek. Murat, Antalya'daki devre arası kampına yetiştirilmeye çalışılacak. Bu sezon oynadığı 13 maçta 9 gol atan 36 yaşındaki yıldız, takımın skor yükünü sırtlayan isim oldu. İzmir temsilcisi Murat'ın forma giymediği son 3 maçta 3 puana hasret kaldı.

    3 HAFTADA ÇÖKTÜ
    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçtır kazanamayan , bu periyotta zirve ortağı durumdan lider Gümüşhanespor'un 7 puan gerisine düştü. Ligde 13'üncü haftada oynanan İzmir derbisinde Karşıyaka'yı 2-1 yenerek 27 puanla Gümüşhane'yle birlikte liderliği paylaşan siyah-beyazlı ekip, üst üste 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 3 haftada 7 puan kaybetti. Bu periyotta Gümüşhanespor ise 3'te 3 yapınca 'ın 7 puan önüne geçti. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan, son haftalarda 29 puanla 4'üncü sıraya gerileyip Play-Off barajındaki yerini bile riske atan Altay, bu hafta devrenin son maçında Gümüşhane deplasmanına çıkacak.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:38
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