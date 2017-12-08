 Niğde Belediyespor Başkanı Özmen istifa etti – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Niğde Belediyespor Başkanı Özmen istifa etti

    Niğde Belediyespor Başkanı Özmen istifa etti

    NİĞDE Belediyespor Başkanı , kulüp başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Niğde Belediyespor Başkanı , Yönetim Kurulu ile birlikte kulüp basın toplantısı düzenledi. Özmen burada yaptığı konuşmada, "Kulübümüz 3 aydır maddi olarak sıkıntılar içerisindedir. Bu sıkıntıların ilk göstergesi olarak Ahmet Yavuz hocamız istifa ederek ilimizden ayrıldı. Niğde Belediyespor Başkan ve yönetim kurulu olarak takımımız için elimizden gelenin fazlasıyla yaptığımızdan şüphemiz yok. Yaklaşık 6.5 yıldır sürdürdüğüm yönetim kurulu üyeliğinden ve 4 aydır devam ettiğim Niğde Belediyespor kulüp başkanlığından istifa ediyorum" dedi.
    Öte yandan Niğde Belediyespor oyuncuları da bugün antrenmana çıkmadı.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:41
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