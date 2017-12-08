Niğde Belediyespor Başkanı Özmen istifa etti
NİĞDE Belediyespor Başkanı Bayram Özmen, kulüp başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Niğde Belediyespor Başkanı Bayram Özmen, Yönetim Kurulu ile birlikte kulüp basın toplantısı düzenledi. Özmen burada yaptığı konuşmada, "Kulübümüz 3 aydır maddi olarak sıkıntılar içerisindedir. Bu sıkıntıların ilk göstergesi olarak Ahmet Yavuz hocamız istifa ederek ilimizden ayrıldı. Niğde Belediyespor Başkan ve yönetim kurulu olarak takımımız için elimizden gelenin fazlasıyla yaptığımızdan şüphemiz yok. Yaklaşık 6.5 yıldır sürdürdüğüm yönetim kurulu üyeliğinden ve 4 aydır devam ettiğim Niğde Belediyespor kulüp başkanlığından istifa ediyorum" dedi.
Öte yandan Niğde Belediyespor oyuncuları da bugün antrenmana çıkmadı.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:41
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 30
Yorum
EAGLE373737 FENER BAYADIR AĞLAMIYODU AMA BAŞLADILAR YİNE , BULDUKLARI BAHANEYE BAKIN :ddd BAŞKANLARI NE Kİ KENDİLERİ NE OLSUN
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 30
Yorum
Vurgun siz besiktasin basarisini örnek alin gerisi hikaye
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 30
Yorum
fb gözlük al sen
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