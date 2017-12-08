A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Mustafa Denizli'yi Türk futboluna kazandıran isim olarak da bilinen Altay’ın eski başkanlarından Erdoğan Tözge, son yolculuğuna uğurlandı.

?Geçtiğimiz günlerde vefat eden İzmir'in asırlık çınarı Altay'ın sembol isimlerinden Erdoğan Tözge, Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cuma namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun yanı sıra; TFF eski başkanlarından Mahmut Özgener, teknik direktörler Mustafa Denizli ve Ümit Kayıhan, Altay'ın geçmiş dönem başkanları, İzmir'in iş ve siyaset dünyasından tanınmış isimler katıldı.



Tözge için uzun yıllar görev yaptığı siyah-beyazlı kulüpte ailesinin isteği üzerine tören düzenlenmediği belirtilirken, cenaze törenine A takım futbolcularının katılmaması da dikkat çekti. Tözge'nin tabutu üzerine Altay bayrağı ve forması örtülürken, 89 yaşındaki Tözge'nin naaşı cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı'na defnedilmek üzere uğurlandı.



Denizli'yi kazandırdı

Sevenleri ve yakın çevresi tarafından "Ekselans" lakabıyla anılan Erdoğan Tözge, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı, İzmir Valiliği Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği, Ege Bölgesi Mimarlar Odası Başkanlığı ve 40'a yakın sosyal dernekte ön planda görev alarak başkanlık görevleri yürüttü. A Milli Takım'ın eski teknik patronlarından Mustafa Denizli'yi futbolcu olarak Altay ve Türk futboluna kazandıran isim olarak dikkat çeken Tözge, İzmir Gücü Spor Vakfı (İZVAK) başkanlığını da üstlenmişti.



