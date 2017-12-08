Erdoğan Tözge son yolculuğuna uğurlandı
A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Mustafa Denizli'yi Türk futboluna kazandıran isim olarak da bilinen Altay’ın eski başkanlarından Erdoğan Tözge, son yolculuğuna uğurlandı.
Tözge için uzun yıllar görev yaptığı siyah-beyazlı kulüpte ailesinin isteği üzerine tören düzenlenmediği belirtilirken, cenaze törenine A takım futbolcularının katılmaması da dikkat çekti. Tözge'nin tabutu üzerine Altay bayrağı ve forması örtülürken, 89 yaşındaki Tözge'nin naaşı cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı'na defnedilmek üzere uğurlandı.
Denizli'yi kazandırdı
Sevenleri ve yakın çevresi tarafından "Ekselans" lakabıyla anılan Erdoğan Tözge, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı, İzmir Valiliği Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği, Ege Bölgesi Mimarlar Odası Başkanlığı ve 40'a yakın sosyal dernekte ön planda görev alarak başkanlık görevleri yürüttü. A Milli Takım'ın eski teknik patronlarından Mustafa Denizli'yi futbolcu olarak Altay ve Türk futboluna kazandıran isim olarak dikkat çeken Tözge, İzmir Gücü Spor Vakfı (İZVAK) başkanlığını da üstlenmişti.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:49
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
x yan hakeme yapılanlar canere 6 verilip sizinkilerin görmezden gelinmesi vs. dürüstlük zordur herkes kendine yakışanı yapar.
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Galatasaray moral arıyor
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST OKAN BURUK NİYE SESİN ÇIKMIYOR FENER MAÇINDAN ÖNCE ALGI OPERASYONLARI YAPTIN HAKEM HAKSIZ YERE ALPERİ ATTI. İNŞALLAH KÜME DÜŞERSİN
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
X yan hakemi bayıltınız kapanmadı sahanız. maicon canerle aynısını yaptı ceza almadı ne anlatıyorsun ağlamayın.
Erdoğan Tözge son yolculuğuna uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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