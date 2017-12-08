 Bucaspor cezadan kurtuldu – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    cezadan kurtuldu

    Bucaspor cezadan kurtuldu

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden , bir borç dosyasını daha kapatarak FIFA kanalıyla gelecek 6 puan silme cezasının önüne geçti.

    Sarı-lacivertliler, 2014-15 sezonunda transfer edilen gurbetçi futbolcu Necmi Gür ve kulübü Mainz 05'e toplamda 554 bin TL yatırarak puan silme cezasının önüne geçti. Şimdilik 6 puanının silinmesi ihtimalini ortadan kaldıran Buca'da FIFA'da karara bağlanan 2 dosyanın daha bulunduğu, bu borçların da 1.5 milyon TL tutarında olduğu vurgulandı.

    Yönetim kurulundan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz FIFA borçlarının bir bölümünü yatırarak gelecek olan puan silme cezasının önüne geçti. Eski futbolculardan Rickets, Jebrin, Nsaliwa, Dahmane ve Fernandes'in dosyaları daha önceki dönemlerde kapatıldı. Son olarak Almanya'nın Mainz 05 kulübüne yetiştiricilik bedeli ödendi. Şimdilik 6 puan silme cezası tehlikesi ortadan kaldırıldı" ifadelerine yer verilrdi.

    Başkanı Ahmet Doğan, son 2 günde özellikle taraftarların kulüp için başlatılan yardım kampanyasına büyük destek verdiğini söyledi. Doğan, "Zorlu bir süreçteyiz. Halen uzlaşmaya çalıştığımız eski futbolcular var. Bu dosyaları da kapatmamız gerekiyor. Ancak henüz hiçbir şeyi sonlandıramadık. Dosyaları bitiremezsek yine 6 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalacağız. Camiamızın ve taraftarımızın desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:16
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