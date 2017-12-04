Sakaryaspor, TFF 1. Lig aşkına!

Geçtiğimiz 3. Lig play-off final maçında sezon normal süresi golsüz sona eren karşılaşmada Diyarbekirspor, 93. dakikada Serhat Baştan'ın golüyle öne geçse de Sakaryaspor, Coşkun Yılmaz'ın 105 ve 111. dakikada attığı gollerle dramatik bir şekilde rakibini 2-1 yenerek TFF 2. Lig'e yükselmeyi başarmıştı.



Sakaryaspor, TFF 2. Lig'e yeni yükselmesine rağmen hedefi şampiyonluk olarak koydu. Bu amaca yönelik olarak çok iyi bir form yakalayan yeşil-siyahlılar, 2. Lig Beyaz Grup'ta sahasında konuk ettiği Niğde Belediyespor'u 5-1 mağlup etti ve TFF 1. Lig yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Mahir Sağlık, 38. dakikada ve 54. dakikada penaltıdan Beykan Şimşek, 74. dakikada Zafer Aydoğdu ve 90. dakikada Murat Akın kaydetti. Niğde Belediyespor'un tek golünü 16. dakikada Seçkin Getbay attı.

Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 29'a çıkarırken, Niğde Belediyespor 22 puanda kaldı.



Sakaryaspor, lider Gümüşhanespor'un 4 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.