 Omzu çıktı ama takımını yalnız bırakmadı! – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Omzu çıktı ama takımını yalnız bırakmadı!

    Omzu çıktı ama takımını yalnız bırakmadı!

    Fenerbahçe'nin 'da kiralık olarak oynayan genç futbolcusu , Niğde karşılaşmasında çıkan omzuyla mücadele etti.

    TFF 2.Lig'de dün oynanan - Niğde Belediye maçında çok ilginç bir an yaşandı.

    Fenerbahçe'nin sezon başında Sakaryaspor'a kiraladığı ve şu ana kadarki performansıyla dikkatleri üzerine çeken , karşılaşmanın son 15 dakikasında kolu vücuduna sargılı şekilde mücadele etti.



    Sakaryaspor'un 5-1 kazandığı maçta 38 ve 55'inci dakikalarda 2 gol atan Beykan'ın rakibiyle yaşadığı ikili mücadele sonrası omzu çıktı.

    Oyuncu değişikliği hakkını bitiren Sakaryaspor'da genç futbolcu Beykan maçın son 10 dakikasına omzu sarılı şekilde devam etmek zorunda kaldı.



    Gösterdiği özveri ile Sakaryaspor taraftarlarının övgüsünü alan Beykan'ın bu görüntüsü akıllara 2000 yılında UEFA finalinde Arsenal'a karşı sargılı omzuyla mücadele eden Galatasaray'ın kaptanı Bülent Korkmaz'ı getirdi.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:40
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