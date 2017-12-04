Omzu çıktı ama takımını yalnız bırakmadı!
Fenerbahçe'nin Sakaryaspor'da kiralık olarak oynayan genç futbolcusu Beykan Şimşek, Niğde karşılaşmasında çıkan omzuyla mücadele etti.
Fenerbahçe'nin sezon başında Sakaryaspor'a kiraladığı ve şu ana kadarki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Beykan Şimşek, karşılaşmanın son 15 dakikasında kolu vücuduna sargılı şekilde mücadele etti.
Sakaryaspor'un 5-1 kazandığı maçta 38 ve 55'inci dakikalarda 2 gol atan Beykan'ın rakibiyle yaşadığı ikili mücadele sonrası omzu çıktı.
Oyuncu değişikliği hakkını bitiren Sakaryaspor'da genç futbolcu Beykan maçın son 10 dakikasına omzu sarılı şekilde devam etmek zorunda kaldı.
Gösterdiği özveri ile Sakaryaspor taraftarlarının övgüsünü alan Beykan'ın bu görüntüsü akıllara 2000 yılında UEFA finalinde Arsenal'a karşı sargılı omzuyla mücadele eden Galatasaray'ın kaptanı Bülent Korkmaz'ı getirdi.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:40
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Galatasaray'da bir devir bitti
Toplam 4
Yorum
aslan Göztepeden 900bin euro teklifi kabul etmeyip yatmayı tercih etti. Büyük Galatasaraylı.
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Şener ve İsmail göz dolduruyor
Toplam 3
Yorum
forever1903 sonra bi q7 gelir, gercekler anlasilir
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Gözyaşları içine aktı
Toplam 19
Yorum
kıymet bilene Adayı peşkeşten kurtardı, basketbol salonu, otel, kumkapıda yapılacak muhteşem tesis, arazilerin şefaf satışı, borçların sıfırlanacak olması
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