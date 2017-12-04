 Bucaspor'da Bulut istifa etti – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    'da Bulut istifa etti

    Bucaspor'da Bulut istifa etti

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor'a deplasmanda 5-1 mağlup olan 'da Teknik Direktör istifa etti.

    Beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını belirten Bulut, "Artık takımın başında kalmam buraya daha fazla zarar verir. Kan değişkilğine ihtiyaç var. Bugünden itibaren görevimi bırakıyorum. Umuarım bir an önce başarıya ulaşır" diye konuştu.

    Sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 8 lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçında sadece 2 galibiyet alan , "Elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Birçok karşılaşmada iyi oynadık ama sonucu bir türlü alamadık. Ben asla paranın peşinde koşmam. Bucaspor'a faydam olmayacağını anladım. Devre arasına kadar beklemenin bir anlamı olmazdı" dedi.

    Bulut'un istifasının ardından yönetimin bu hafta içinde yeni çalıştırıcıyı belirlemesi bekleniyor.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:27
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