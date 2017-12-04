Bucaspor'da Bulut istifa etti

Beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını belirten Bulut, "Artık takımın başında kalmam buraya daha fazla zarar verir. Kan değişkilğine ihtiyaç var. Bugünden itibaren görevimi bırakıyorum. Umuarım Bucaspor bir an önce başarıya ulaşır" diye konuştu.



Sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 8 lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçında sadece 2 galibiyet alan Mehmet Bulut, "Elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Birçok karşılaşmada iyi oynadık ama sonucu bir türlü alamadık. Ben asla paranın peşinde koşmam. Bucaspor'a faydam olmayacağını anladım. Devre arasına kadar beklemenin bir anlamı olmazdı" dedi.



Bulut'un istifasının ardından yönetimin bu hafta içinde yeni çalıştırıcıyı belirlemesi bekleniyor.