Bucaspor'da Bulut istifa etti
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor'a deplasmanda 5-1 mağlup olan Bucaspor'da Teknik Direktör Mehmet Bulut istifa etti.
Beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını belirten Bulut, "Artık takımın başında kalmam buraya daha fazla zarar verir. Kan değişkilğine ihtiyaç var. Bugünden itibaren görevimi bırakıyorum. Umuarım Bucaspor bir an önce başarıya ulaşır" diye konuştu.
Sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 8 lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçında sadece 2 galibiyet alan Mehmet Bulut, "Elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Birçok karşılaşmada iyi oynadık ama sonucu bir türlü alamadık. Ben asla paranın peşinde koşmam. Bucaspor'a faydam olmayacağını anladım. Devre arasına kadar beklemenin bir anlamı olmazdı" dedi.
Bulut'un istifasının ardından yönetimin bu hafta içinde yeni çalıştırıcıyı belirlemesi bekleniyor.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:27
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Safları sıklaştıralım!
Toplam 6
Yorum
GÖKHAN S SÜper başlığı az olmuş DİZEL FENER .....
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Safları sıklaştıralım!
Toplam 6
Yorum
MUSTAFA OLÇAY BU TAKIM BENİ ÇOK GÜLDÜRÜYOR 2 HAFTA ÖNCE ÖYLEYDİ.., ŞİMDİ BÖYLE YOK OLMADI SÜPER FENER DAHA OLMADI UZAY TAKIMI... :)
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Çare Fatih Terim
Toplam 26
Yorum
TRFTR öyle bir teknik ekip getirinki bundan sonraki tüm maçlarda,gs den büyük yok gerçeği her kesimde kabul edilsin sahaya çıkmadan rakip kabul et
Bucaspor'da Bulut istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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