Altay ağır yaralı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bugsaşspor ile 3-3 berabere kaldıktan sonra, deplasmanda Hacettepespor ile de 0-0 berabere kalarak lider Gümüşhanespor'un 4 puan gerisine düşen Altay, Başkent'te iki savunma oyuncusunu kaybetmenin şokunu yaşıyor.
Siyah-beyazlılarda stoper Hayrullah sarı kart cezalısı durumuna düşerken, iyileşerek ilk 11'e dönen ancak sakatlığının nüksetmesi nedeniyle ikinci yarıda oyuna devam edemeyen stoper İbrahim Öztürk devreyi kapattı. 3'üncü sıraya gerileyen İzmir ekibi ilk yarının son 2 maçında Pendikspor ve lider Gümüşhanespor'la (D) karşı karşıya gelecek.
Hacettepe ekibinin Gençlerbirliği ekolünden gelen diri bir takım olduğunu dile getiren Teknik Direktör Cüneyt Biçer, "İç sahada hiç maç kaybetmemiş, hedefli oyunculardan kurulu bir rakiple oynadık. Çok etkili bir takım. İlk 10 dakika iyi oynadık, Maksut ile net bir fırsat harcadık. Skor alamayınca rakip oyunu dengeledi. İkinci devreye de iyi başladık ancak rakibin direnci yine arttı. Gol yiyebilirdik, şanslıydık. Yine toparlandık. 84'üncü dakikada İbrahim Akın'ın attığı net gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kazanabilirdik ancak böyle takımlardan deplasmanda alınan 1 puanı da değerli görüyorum" diye konuştu.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:28
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Safları sıklaştıralım!
Toplam 6
Yorum
GÖKHAN S SÜper başlığı az olmuş DİZEL FENER .....
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Safları sıklaştıralım!
Toplam 6
Yorum
MUSTAFA OLÇAY BU TAKIM BENİ ÇOK GÜLDÜRÜYOR 2 HAFTA ÖNCE ÖYLEYDİ.., ŞİMDİ BÖYLE YOK OLMADI SÜPER FENER DAHA OLMADI UZAY TAKIMI... :)
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Çare Fatih Terim
Toplam 26
Yorum
TRFTR öyle bir teknik ekip getirinki bundan sonraki tüm maçlarda,gs den büyük yok gerçeği her kesimde kabul edilsin sahaya çıkmadan rakip kabul et
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