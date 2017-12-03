TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de günün sonuçları
TFF 2. Lig'de 15. hafta tek maç dışında tamamlanırken, TFF 3. Lig'de 15. hafta mücadelesi sona erdi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki Menemen Belediyespor-Bucaspor maçı saat 18.00'de başlayacak.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
TFF 2. LİG
Kırmızı Grup:
Eyüpspor-Tuzlaspor: 2-0
Amed Sportif Faaliyetler-Keçiörengücü: 2-1
İnegölspor-Tokatspor: 1-0
Sarıyer-Mersin İdmanyurdu: 6-1
Kocaeli Birlikspor-Sivas Belediyespor: 1-4
Kastamonuspor 1966-Afjet Afyonspor: 0-0
Etimesgut Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-1
Beyaz Grup:
Kipaş Kahramanmaraşspor-Zonguldak Kömürspor: 2-0
Gümüşhanespor-Şanlıurfaspor: 1-0
Hacettepe-Altay: 0-0
Karşıyaka-Konya Anadolu Selçukspor: 0-0
Sakaryaspor-Niğde Belediyespor: 5-1
Silivrispor-SBS İnşaat Kırklarelispor: 2-2
Bandırmaspor-Fethiyespor: 0-0
TFF 3. LİG
1. Grup:
Ofspor-Erzin Belediyespor: 1-2
Batman Petrolspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-1
Bayburt Grup Özel İdare-Yomraspor: 4-1
Bergama Belediyespor-Bayrampaşa: 0-1
Erbaaspor-Orhangazi Belediyespor: 2-1
Çanakkale Dardanel-12 Bingölspor: 0-1
Kozan Belediyespor-Çatalcaspor: 1-0
2. Grup:
Pazarspor-Ergene Velimeşespor: 0-2
Anagold 24 Erzincanspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1
Yeni Orduspor-Kayseri Erciyesspor: 5-1
Yeşil Bursa-Gölcükspor: 2-1
Turgutluspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-4
Muğlaspor-Ankara Demirspor: 1-1
Anadolu Bağcılarspor-Erokspor: 0-0
3. Grup:
Cizrespor-Elaziz Belediyespor: 1-1
Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-UTAŞ Uşakspor: 0-0
Arsinspor-Ankara Adliyespor: 1-1
Tekirdağspor-Osmaniyespor: 0-1
Çorum Belediyespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor: 1-1
Payasspor-Kızılcabölükspor: 1-1
Tarsus İdmanyurdu-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-0
Aydınspor 1923-Sultanbeyli Belediyespor: 0-2
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:28
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Babel’den gönderme
Toplam 1
Yorum
Hasan Gerçek Adam geçen hafta bunu söyleyince alay ediyorlardı,ispatı bu demiş
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 45
Yorum
ilyas beşiktaş için büyük müjdeymiş sağolun :D zaten gs zordan ayakta duruyo devre arası hoca degis 3 5 haftada öyle puan kaybederler .
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Olay yorum: "G.Saray küçük takım..."
Toplam 20
Yorum
SADİ SEN ÇOK GÜZEL OYNATTIN YA DENİZLİ EFENDİ
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de günün sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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