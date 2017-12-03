 TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de günün sonuçları – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de günün sonuçları

    TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de günün sonuçları

    TFF 2. Lig'de 15. hafta tek maç dışında tamamlanırken, TFF 3. Lig'de 15. hafta mücadelesi sona erdi.

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki Menemen Belediyespor-Bucaspor maçı saat 18.00'de başlayacak.

    Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

    TFF 2. LİG

    Kırmızı Grup:

    Eyüpspor-Tuzlaspor: 2-0

    Amed Sportif Faaliyetler-Keçiörengücü: 2-1

    İnegölspor-Tokatspor: 1-0

    Sarıyer-Mersin İdmanyurdu: 6-1

    Kocaeli Birlikspor-Sivas Belediyespor: 1-4

    Kastamonuspor 1966-Afjet Afyonspor: 0-0

    Etimesgut Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-1

    Beyaz Grup:

    Kipaş Kahramanmaraşspor-Zonguldak Kömürspor: 2-0

    Gümüşhanespor-Şanlıurfaspor: 1-0

    Hacettepe-Altay: 0-0

    Karşıyaka-Konya Anadolu Selçukspor: 0-0

    Sakaryaspor-Niğde Belediyespor: 5-1

    Silivrispor-SBS İnşaat Kırklarelispor: 2-2

    Bandırmaspor-Fethiyespor: 0-0

    TFF 3. LİG

    1. Grup:

    Ofspor-Erzin Belediyespor: 1-2

    Batman Petrolspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-1

    Bayburt Grup Özel İdare-Yomraspor: 4-1

    Bergama Belediyespor-Bayrampaşa: 0-1

    Erbaaspor-Orhangazi Belediyespor: 2-1

    Çanakkale Dardanel-12 Bingölspor: 0-1

    Kozan Belediyespor-Çatalcaspor: 1-0

    2. Grup:

    Pazarspor-Ergene Velimeşespor: 0-2

    Anagold 24 Erzincanspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1

    Yeni Orduspor-Kayseri Erciyesspor: 5-1

    Yeşil Bursa-Gölcükspor: 2-1

    Turgutluspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-4

    Muğlaspor-Ankara Demirspor: 1-1

    Anadolu Bağcılarspor-Erokspor: 0-0

    3. Grup:

    Cizrespor-Elaziz Belediyespor: 1-1

    Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-UTAŞ Uşakspor: 0-0

    Arsinspor-Ankara Adliyespor: 1-1

    Tekirdağspor-Osmaniyespor: 0-1

    Çorum Belediyespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor: 1-1

    Payasspor-Kızılcabölükspor: 1-1

    Tarsus İdmanyurdu-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-0

    Aydınspor 1923-Sultanbeyli Belediyespor: 0-2

    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:28
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