 Mansur Çalar affedildi – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    affedildi

    Mansur Çalar affedildi

    ’ta yer alan ’de daha önce kadro dışı bırakılan affedildi.

    Kulübünden yapılan açıklamada, kadro dışı bırakılan 'ın teknik direktör Ahmet Akcan'ın raporuyla affedildiği belirtildi.

    Açıklamada, yönetim kurulunun Ahmet Akcan ile yaptığı görüşme sonucunda Mansur Çalar'ın affedilmesi yönünde karara verildiği kaydedildi. Açıklamada, affedilen futbolcunun takımla birlikte çalışmalara katıldığı vurgulandı. Öte yandan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ahmet Akcan da konuya ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Akcan, "Zaman zaman böyle şeyler takımlarda yaşanıyor, ayrılıklar oluyor. Bizimkisi kısa sürdü. Kendisiyle ve kaptanlarla konuştuk. Şu sıkıntılı süreçten birlik ve beraberlik içinde ayrılmanın daha iyi olacağını, oyuncu arkadaşımızın da gerekli dersi çıkardığını düşünüyoruz. Kendisine tekrar, hoş geldin diyoruz" dedi.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:55
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