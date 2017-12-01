Mansur Çalar affedildi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler’de daha önce kadro dışı bırakılan Mansur Çalar affedildi.
Açıklamada, yönetim kurulunun Ahmet Akcan ile yaptığı görüşme sonucunda Mansur Çalar'ın affedilmesi yönünde karara verildiği kaydedildi. Açıklamada, affedilen futbolcunun takımla birlikte çalışmalara katıldığı vurgulandı. Öte yandan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ahmet Akcan da konuya ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Akcan, "Zaman zaman böyle şeyler takımlarda yaşanıyor, ayrılıklar oluyor. Bizimkisi kısa sürdü. Kendisiyle ve kaptanlarla konuştuk. Şu sıkıntılı süreçten birlik ve beraberlik içinde ayrılmanın daha iyi olacağını, oyuncu arkadaşımızın da gerekli dersi çıkardığını düşünüyoruz. Kendisine tekrar, hoş geldin diyoruz" dedi.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:55
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 4
Yorum
DadaşFb yani Ben arfayla 2 senedir görüşüyorsunuz daha ön anlaşma ön anlaşma sağlayamadınız o zaman kalsın bence
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"Dünya takımı olma yolunda ilerliyoruz"
Toplam 5
Yorum
Sydney Kartallari Baskan Takimi Dunya Emeklilertakimi yaptin
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Rıza Çalımbay'dan örnek hareket
Toplam 4
Yorum
Gslı Rıza hoca güzel insandır..Başarılı olur yada olmaz..O Türk futbolunun rızası..Ve bizim insanımız..Değerli insan yolun açık olsun..
Mansur Çalar affedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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