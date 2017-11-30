Şanlıurfaspor, başarı için kurban kesti
ŞANLIURFASPOR, pazar günü deplasmanda oynayacağı lider Gümüşhanespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ardından kulüp yönetimi kalan maçların başarılı geçmesi için kurban kesti.
TFF 2'inci Lig Beyaz Grupta 27 puanla 3'üncü sırada yer alan Şanlıurfaspor, pazar günü deplasmanda Gümüşhanespor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-yeşilli ekip, antrenmanda çift kale maç yaptı. Antrenman sonunda kulüp başkanı Emin Yetim, kalan maçların başarılı geçmesi temennisiyle kurban kestirdi. Dualarla kesilen kurbanın kanı Ali Tandoğan ve oyuncuların alınlarına sürüldü.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:43
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 7
Yorum
eko peki tahrik eden her gittiği yerde saha kapattıranküfür eden millete saldıran her naneyi yiyen futbolun EN AHLAKLI ŞAHSİYETİNE CEZA YOKMU
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''VAR olsaydı Galatasaray'ı yenerdik!''
Toplam 8
Yorum
eko bilader h.alnin pozisyonuna heustaderin elle oynamasına penaltı verseydi blhanda kırmızı görmeseydi nolurdu kmn hakkı yenmiş konuşuyon hala
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Taraftar sayısı yüzde 30 arttı
Toplam 1
Yorum
1903edirne Ne demek bu yahu? Nasıl artmış? İthal taraftar mı geldi yoksa? Peki sen o zaman stada gelen taraftar sayısından bahset. O sayı arttı mı?
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