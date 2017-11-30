Karşıyaka'da Mahmut sevinci

Son olarak Ottocool Karagümrük deplasmanında 2 kez rakip fileleri sarsan gurbetçi futbolcu, 5-3'lük galibiyette önemli rol oynadı. Toplam gol sayısını 4'e çıkaran Mahmut'un skora katkı sağlaması hem teknik heyetin hem de taraftarların yüzünü güldürdü.



2015-16 sezonunun ikinci yarısında geldiği Karşıyaka'da o sezon 1 gol atabilen ve 1. Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan 28 yaşındaki tecrübeli krampon, geçen sezon 2. Lig'de yine sadece 1 kez rakip fileleri sarsabildi. Bu yıl şimdiden 4 gole ulaşan Mahmut, 7 golü bulunan Can Erdem'den sonra yeşil-kırmızılı ekibin en skorer ismi oldu.



Öte yandan eski asbaşkan Nazım Torbaoğlu'nun, Karagümrük galibiyeti öncesi sözünü verdiği 100 bin TL primi ödemesi de doping etkisi yarattı.