Karşıyaka'da Mahmut sevinci
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde oynayacağı Konya Anadolu Selçukspor maçına odaklanan Karşıyaka'da orta saha oyuncusu Mahmut Temur, bu sezon attığı goller ve sergilediği performansla alkış topluyor.
Son olarak Ottocool Karagümrük deplasmanında 2 kez rakip fileleri sarsan gurbetçi futbolcu, 5-3'lük galibiyette önemli rol oynadı. Toplam gol sayısını 4'e çıkaran Mahmut'un skora katkı sağlaması hem teknik heyetin hem de taraftarların yüzünü güldürdü.
2015-16 sezonunun ikinci yarısında geldiği Karşıyaka'da o sezon 1 gol atabilen ve 1. Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan 28 yaşındaki tecrübeli krampon, geçen sezon 2. Lig'de yine sadece 1 kez rakip fileleri sarsabildi. Bu yıl şimdiden 4 gole ulaşan Mahmut, 7 golü bulunan Can Erdem'den sonra yeşil-kırmızılı ekibin en skorer ismi oldu.
Öte yandan eski asbaşkan Nazım Torbaoğlu'nun, Karagümrük galibiyeti öncesi sözünü verdiği 100 bin TL primi ödemesi de doping etkisi yarattı.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:31
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 7
Yorum
eko peki tahrik eden her gittiği yerde saha kapattıranküfür eden millete saldıran her naneyi yiyen futbolun EN AHLAKLI ŞAHSİYETİNE CEZA YOKMU
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''VAR olsaydı Galatasaray'ı yenerdik!''
Toplam 8
Yorum
eko bilader h.alnin pozisyonuna heustaderin elle oynamasına penaltı verseydi blhanda kırmızı görmeseydi nolurdu kmn hakkı yenmiş konuşuyon hala
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Taraftar sayısı yüzde 30 arttı
Toplam 1
Yorum
1903edirne Ne demek bu yahu? Nasıl artmış? İthal taraftar mı geldi yoksa? Peki sen o zaman stada gelen taraftar sayısından bahset. O sayı arttı mı?
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